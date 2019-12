-CİMBOM'UN YENİ YABANCILARI İDDİALI İSTANBUL (A.A) - 22.01.2011 - Galatasaray'ın Romanya'nın Steaua Bükreş takımından transfer ettiği Bogdan Stancu, sarı-kırmızılı takımın başarısı için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu söyledi. Rumen futbolcu, Galatasaray TV'ye yaptığı açıklamada, transfer sürecinin çok hızlı gerçekleştiğini belirterek, ''Gerçekten her şey çok çabuk gelişti ben de inanamadım böyle bir gelişme olduğuna. Büyük bir kulüp ve camiaya geldim. Rüyam gerçekleştiği için çok mutluyum. Bu kulüp için elimden geleni yapmaya hazırım'' dedi. Transferinin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Stancu, ''Kadro ve kalite olarak Türkiye'nin en iyi takımlarından birisine geldim. Galatasaray her zaman kazanmak zorundadır ve her zaman şampiyonluğa ve büyük hedeflere oynamak zorundadır. Galatasaray'a beni getiren Sayın Hagi ve yöneticilere teşekkür ediyorum. İstiyorum ki performansımla katkı yapayım ve hep birlikte Galatasaray'ı hak ettiği yere taşıyalım. Genç bir oyuncu olarak gol atmayı çok seviyorum, gol atmaya geldim'' diye konuştu. Lakabının ''Kedi'' olduğunun belirtilerek, yöneltilen bir soru üzerine Bogdan Stancu, gençliğinde çok duygusal ve çekingen olduğunu anlatarak, ''Artık büyüdüm, belli bir yaşa geldim. Şimdi o kadar duygusal olduğumu sanmıyorum. Kedi lakabı da duygusallığımdan değildi. Her zaman kalenin ağzında beklediğim ve gol atmayı sevdiğim için o zamanki antrenörlerim öyle bir lakap taktılar. Fareyi bekleyen kedi gibiydim, gol atmayı bekleyen bir futbolcu olarak'' ifadesini kullandı. -ZAPATA- Galatasaray'ın yeni transferlerinden Kolombiyalı file bekçisi Robinson Zapata da sarı-kırmızılı formayla başarılar kazanmak istediğini söyledi. Zapata, Galatasaray TV'ye yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı ekibe gelmekten ötürü çok mutlu olduğunu belirterek, ''Buraya çok güzel şeyler yapmak için geldim. İlk amacım takıma ve sisteme bir an önce adapte olmak. Teknik direktörümüz Gheorghe Hagi'yi önceden tanıdığım için zorluk çekeceğimi zannetmiyorum. Çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. Galatasaray şu anda içinde bulunduğu durumu hak etmiyor ve biz futbolcular olarak takımı buradan çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Yeni stadımızda başarılar kazanmak istiyorum'' diye konuştu. Galatasaray'ın teklifi geldiğinde, Kolombiya ve Türkiye'den bir başka kulüpten de teklif aldığını anlatan Zapata, ''Tatile çıkmıştım ve Gheorghe Hagi ile bir telefon görüşmem oldu. Bu görüşmemiz olumlu geçince, kendimi Galatasaray'a hazır hissettim ve bu yönde karar aldım'' dedi.