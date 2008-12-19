Cimbom'un muhtemel rakipleri

Grubunu ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'ın rakibi bugün saat 14.00'te çekilecek kurada belli olacak.



Benfica'yı 1-0 yenen Metalist Kharkiv B Grubu'nda 10 puanla Grubu 1. sırada bitirken 3. turda gruplarını 3. sırada tamamlayan takımlardan biriyle eşleşecek.



Grubunu 9. puanla 2. sırada tamamlayan Galatasaray ise 3. turda Şampiyonlar Ligi'nde UEFA Kupası'na devam eden ekiplerden biriyle eşleşecek. Sarı kırmızılı takımın muhtemel rakipleri şöyle:



Bordeaux (Fransa), Werder Bremen (Almanya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Marsilya (Fransa), Aab (Danimarka), Fiorentina (İtalya), Dinamo Kiev (Ukrayna), Zenit St. Petersburg (Rusya)



Kura çekimi 14.00’te



UEFA Kupası'nda son 32 takımının mücadele edeceği 3. tur kuraları bugün saat 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek. 3. tur ilk maçları 18-19 Şubat 2009, rövanş maçları ise 26-27 Şubat 2009 tarihlerinde oynanacak.

