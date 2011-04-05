-CİMBOM'UN KIZLARI FİNALE YÜKSELDİ KAYSERİ (A.A) - 05.04.2011 - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off yarı final seri ikinci maçında Galatasaray Medical Park, Panküp Kayseri Şeker'i 69-61 yendi. Normal sezonda yapılan iki maçı da kazanarak seriye 1-0 önde başlayan ve serinin ilk maçında da galip gelen Galatasaray Medical Park, serideki ikinci maçta da Panküp Kayseri Şekerspor'u yenerek finale yükseldi. Karşılaşmanın ilk iki periyotunda oyunu az farklarla önde götüren Galatasaray Medical Park, üçüncü periyotta arayı açmayı başardı. Panküp Kayseri Şekerspor'un rakibini yakalama çabalarına rağmen Galatasaray Medical Park, üçüncü periyot sonunda sayı farkını 18'e çıkardı. Augustus'un basketlerine Pringle'nin basketleriyle karşılık vermeye çalışan Panküp Kayseri Şekerspor, maçın son dakikalarında farkı 5'e kadar düşürdü. Ancak, kontrolü tekrar eline alan Galatasaray Medical Park, karşılaşmayı 8 sayı farkla kazandı. Salon: Kadir Has Hakemler: Halil Beldemir xx, Aydın Karaçam xx, Zeynep Funda Teoman xx Panküp Kayseri Şekerspor: Pınar x 5, Vulic x 2, İlsu x 2, Gizem x 2, Bahar xx 15, Pringle xxx 20, Esra x, Aynur x 7, Sanford x 8, Johnson x Galatasaray Medical Park: Hodges x 7, Tuğba x 3, Gülşah xx 8, Bahar x 6, Işıl xx 9, Nihan x, Catchings xxx 6, Augustus xxx 20, Fowles xx 10 1. Periyot: 12-23 Devre: 27-35 3. Periyot: 36-54