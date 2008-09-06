Cimbom'un hisseleri uçtu...

Banka borçlarının ödenmesi ve Futbol A.Ş. ile Sportif A.Ş. birleşmesi için yapılacak çağrının finansmanı konusunda Goldman Sachs'la anlaşan Galatasaray'ın borsadaki hisseleri cuma günü uçuşa geçti.



Hisse fiyatı haftanın son işlem gününde yüzde 5,3 oranında değer kazanarak 158 YTL'ye çıkan Sportif A.Ş.'nin piyasa değeri 260 milyon dolara yükseldi.



Galatasaray Kulübü, birleşme kapsamında yapılacak çağrının finansmanı için Goldman Sachs'ı 100 milyon dolarlık uzun vadeli bir kredi için yetkilendirmişti. Kulüp ayrıca, 50 milyon dolarlık ve gerekirse 70 milyon dolara çıkarılabilecek bir tahvil ihracı için de Goldman Sachs ile anlaştı. Galatasaray Sportif'in hissedarlarından QVT Fund LP, Galatasaray Sportif ile Galatasaray Futbol A.Ş'nin birleşmesine yönelik çalışmalar başlatılması sebebiyle önce Sermaye Piyasası Kurulu'na itiraz dilekçesi vermiş daha sonra da şirket yöneticileri aleyhine dava açmıştı.



40 milyon dolar temettü dağıttı



QVT'nin Galatasaray Sportif ile Galatasaray Spor ve Futbol İşletmeciliği A.Ş.'nin birleşmesi konusunda SPK'ya yaptığı başvuru sonucunda Kurul, birleşmeye onay için azınlık hissedarlarına çağrı yapılması şartı getirmişti.



Galatasaray Kulübü, halka açıldığından bu yana 40 milyon dolar civarında temüttü dağıtan Sportif A.Ş.'nin bünyesine Futbol A.Ş.'yi katarak bu kaynağın içeride kalmasını hedefliyor. Sermayesi 2 milyon 35 bin YTL olan Sportif A.Ş.'nin yüzde 37,08 oranındaki hissesi borsada işlem görüyor. Galatasaray Sportif'in yüzde 62,93'ü Futbol A.Ş.'ye ait bulunuyor. Ancak, Futbol A.Ş.'nin Denizbank'tan kullandığı krediler nedeniyle bu payın yüzde 33,93'ü bankaya rehnedilmiş durumda bulunuyor.

