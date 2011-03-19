-CİMBOM'UN EN KÖTÜ SEZONU İSTANBUL (A.A) - 19.03.2011 - Tarihi başarılarla dolu olan Galatasaray Futbol Takımı, lig tarihinin en kötü sezonunu yaşıyor. Ligde 26 maçta toplam 13 yenilgiye ulaşan ve bir sezonda 10 olan yenilgi rekorunu 13'e çıkartan ''Cim Bom'', ''3 Büyükler'' arasında bir sezonda 13 yenilgi ile Fenerbahçe'nin rekoruna ortak oldu. Ligde bundan önce 1979-80 sezonunda en kötü sezonunu yaşayan ve 2 puanlı dönemde 30 maçta 29 puan toplayabilen sarı-kırmızılılar, söz konusu sezonda 26. haftada 9 galibiyet, 11 beraberlik ve sadece 6 galibiyet elde edebilmişti. Tarihinin en kötü sezonunda 3 puanlık sisteme göre hesaplandığında 26. haftada 38 puan toplayan sarı-kırmızılılar, bu sezon ise 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 yenilgi alarak 33 puanda kaldı. Geçen sezonlarda şampiyonluğa ulaşamadığı zaman dahi ligin en golcü takımları arasında yer alan Galatasaray, bu sezon ise gol yollarında büyük bir kısırlık yaşıyor. Toplamda 26 maçta 29 gol atabilen ''Cim Bom'', filelerinde ise 34 gol görerek, eksi 5 averajla ligde 26. hafta bitmeden 11. sırada kendisine yer bulabildi. Galatasaray, ligde Kardemir Karabükspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Manisaspor, Eskişehirspor ve Gaziantepspor gibi takımların gerisinde kaldı. -HIRÇIN YILDIZ BAROS- Galatasaray'ın gol yollarındaki en etkili ismi olan, ancak yaşadığı sakatlıklar ve aldığı kart cezaları nedeniyle zaman zaman formasından uzak kalarak verimli olamayan Çek futbolcu Milan Baros, maçlardaki hırçınlığıyla da ön plana çıkıyor. Fenerbahçe ile dün oynanan karşılaşmanın ardından hakem Fırat Aydınus'a sert bir şekilde tepki gösteren Baros, Türkiye'de oynadığı 3 sezonda ilk kez kırmızı kart gördü. Galatasaray'da üçüncü sezonunu geçiren Çek futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında şu ana dek çıktığı 84 lig, Avrupa ve Türkiye Kupası maçında 25 kez sarı kartla cezalandırıldı. Karşılaşmalarda özellikle hakemlere yaptığı yoğun itiraz nedeniyle birçok kez sarı kartla uyarılan Baros, 2008-2009 sezonunda oynadığı 43 maçta 15, 2009-2010 sezonunda 23 maçta 6, bu sezon da 18 maçta 4 kez sarı kart gördü. Sarı-kırmızılı futbolcu, böylece neredeyse çıktığı her 3 maçın birisinde sarı kart görmüş oldu. -MEDİCAL PARK ANTALYASPOR MAÇINDA CEZALI- Galatasaray'ın Kardemir Karabükspor ile ligin 24. haftasında sahasında yaptığı karşılaşmada sarı kart ile cezalandırılan ve bu sezon 4. kez sarı kart görerek Ankaragücü maçında cezalı duruma düşen Baros, 1 maç oynadıktan sonra yine cezalı oldu. Hakeme gösterdiği tepki nedeniyle Fenerbahçe maçının bitiminde direkt kırmızı kartla cezalandırılan Çek futbolcu, takımının Medical Park Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmada yer alamayacak. En az iki maç ceza alacak olan Baros'un cezası, PFDK tarafından artırılabilecek. Baros, sarı kart cezası nedeniyle takımını 2008-2009 sezonunda 2, geçen sezon da 1 kez yalnız bıraktı. -TAKIMIN EN GOLCÜSÜ- Milan Baros, sarı-kırmızılı takıma geldiğinden beri takımının en golcü futbolcusu oldu. Ligde 2008-2009 sezonunda 20, geçen sezon 11, bu sezon ise 8 gol kaydeden Çek futbolcu, ligde 3 sezonda oynadığı 62 maçta toplam 39 kez rakip fileleri havalandırdı.