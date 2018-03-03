Cimbom'dan tarihi fark, Gomis'ten çifte rekor

Galatasaray, zor durumdaki Karabükspor'ufarklı geçti. Gomis'in 4 gol attığı maçı 7-0 kazanan sarı kırmızılılılar, liderliğini devam ettirdi.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ligde son yaptıkları Bursaspor maçının ilk 11'ine göre bir değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Linnes'in yerine Mariano'ya şans verdi. Ligde zor günler geçiren Kardemir Karabükspor'un antrenörü Levent Açıkgöz, ligin 23. haftasında deplasmanda oynadıkları ve 3-1 yenildikleri Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'ine göre 4 değişiklikle takımını sahaya sürdü. Evkur Yeni Malatyaspor karşısında sahaya ilk 11'de çıkan Hakan Aslantaş'ın yerine Osman Çelik'e, Ferhat Görgülü'nün yerine Özgür Yılmaz'a, Skulason'un yerine Cem Özdemir'e ve Traore'nin yerine ise Murat Akın'a bu maçta şans tanındı.

Yoğun yağış altında oynanan maçta Galatasaray ilk şutunda öne geçti. 5. dakikada Rodrigues'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Feghouli, bekletmeden Gomis'i gördü, o da açılışı yapan isim oldu. Golden sonra kontrolü tamamen ele geçiren Galatasaray rahat bir tempoda maçı götürdü.

Özellikle sol kanatta Nagatomo ile önemli fırssatlar bulan sarı kırmızılılar, 17. dakikada Japon yıldızın ortasında ters bir vuruş yapan Özgür topu kendi ağlarına göndermesiyle farkı ikiye çıkardı. 1 dakika sonra ilk yarının yıldızlarından Nagatomo'nun ortasında Gomis kendisinin 2. takımının 3. golüne imza attı.

Galatasaray, ilk yarıda rakibin savunamadaki dağınıklığını iyi değerlendirdi ve 26. dakikada Gomis'in 3. golüyle farkı 4'e çıkardı. Fransız golcü bu sezonki 23. golüne ulaşarak Jardel'i gerçerek sarı kırmızılı formayla bir sezonda en çok gol atan yabancı oldu.

Ancak Gomis durmak bilemdi. 33. dakikada Feghouli'nin 3. asistinde Gomis bu maçtaki 4. golünü attı. İlk yarının son sözünü 40. dakikada Mariano'nun harika ortasında son haftaların yıldızı Rodrigues söyledi: 0-6. Böylece başarılı futbolcu 6. golünü atmış oldu. Galatasaray'da Gomis, kariyerinde 1 sezonda en fazla gole ulaştı. Üstelik henüz sezonun bitmesine 10 hafta varken yıldız golcü, 24 gole ulaştı.

Böylece Galatasaray, 1996-97 sezonundaki Altay maçından bu yana ilk kez bir mücadelenin ilk yarısında 6 gol buldu.

İkinci yarıda Galatasaray, oyunun temposunu düşürdü. Topu ayağında tutan sarı kırmızılılar, 63. dakikada Mariano'nun ara pasında, sonradan oyuna giren Sinan'ın bu sezon ligde attığı ilk golle 7-0'ı buldu. 200-2001'deki Erzurumspor maçının ardından ilk kez bir maçını 7-0 kazanan sarı kırmızılıar, 50 puana yükseldi ve averajla liderliğini devam ettirdi. karabükspor ise 12 puanda kaldı.



KARDEMİR KARABÜKSPOR 0-7 GALATASARAY

STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı

HAKEM: Mete Kalkavan





KARDEMİR KARABÜKSPOR: Çağlar, Osman, Kravchenko, Özgür, İshak Doğan, Cem Özdemir, Murat Akın, Kage, Bliznichenko, Ibanez, Leandrinho

TEKNİK DİREKTÖR: Levent Açıkgöz



GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Donk, Feghouli, Rodrigues, Belhanda, Gomis

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim