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Spor

CİMBOM'DA SEÇİM İÇİN GERİ SAYIM İSTANBUL (A.A)

05 Nisan 2011 22:23

-CİMBOM'DA SEÇİM İÇİN GERİ SAYIM İSTANBUL (A.A) - 05.04.2011 - Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Taner Aşkın, yönetim olarak seçime gitme kararı aldıklarını ve seçim tarihini başkan Adnan Polat'ın yarın açıklayacağını söyledi. Mecidiyeköy'de bulunan kulüp binasında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Taner Aşkın, Mali Genel Kurul'da alınan kararı bir kez daha görüştüklerini belirtirken, ''Şu anda yönetimde aldığımız kararın kesinlikle seçim doğrultusunda olduğunu söyleyeyim. Yarın Türk Telekom Arena'da gerçekleştirilecek toplantıda başkanımız Adnan Polat, seçim tarihini açıklayacak. Seçim en kısa zamanda olacak'' dedi. Mali Genel Kurul'dan bugüne kadar olan sürecin prosedür olduğunun altını çizen Aşkın, aldıkları seçim kararının Galatasaray camiasına hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. Öte yandan, yarın duyurulacak seçim tarihinin 30 Nisan Cumartesi günü olduğu ileri sürüldü.

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