Cimbom’da hedef galibiyet

Turkcell Süper Lig'de zirve yarışından kopmamak için puan kaybına tahammülü olmayan Galatasaray, yarın oynayacağı Bursaspor maçına mutlak 3 puan için çıkacak.



Galatasaray'da, Mehmet Topal, Emre Güngör ve Linderoth'un sakatlıkları bulunurken, dünkü antrenmana katılamayan Arda'nın durumu kesinlik kazanmadı, Sabri ise kart cezası nedeniyle Bursaspor karşısında forma giyemeyecek.



Sarı-kırmızılılar, lider Sivasspor ile aradaki 5 puan farkın açılmaması ve şampiyonluktaki rakiplerin olası puan kaybından avantaj elde edebilmek için Bursaspor maçını kazanmayı hedefliyor. Cim-bom, karşılaşmayı kazanarak, ilk yarıdaki 2-1'lik yenilginin rövanşını da almayı amaçlıyor.



Galatasaray ile Bursaspor yarın saat 20.00'de Ali Sami Yen Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Maç Digitürk Lig TV'den naklen yayınlanacak.

