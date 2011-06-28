-CİMBOM'A GURBETÇİ FUTBOLCU İSTANBUL (A.A) - 28.06.2011 - Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Eintracht Frankfurt'dan Okan Derici ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımında forma giyen Okan Derici ile 3 yıllığına sözleşme imzalandığı belirtilerek, sporcuya Galatasaray kariyeri boyunca üstün başarılar temennisinde bulunuldu. Galatasaray, transferi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na da (KAP) bildirdi. KAP'a gönderilen yazıda, Okan Derici'ye 2011-2012 sezonunda 150.000 avro sabit transfer ücreti ve aylık 8.000 avro ücret, 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında sırasıyla aylık 10.000 ve 12.000 avro ücret ödeneceği kaydedildi.