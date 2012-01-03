Cimbom yeni yıla farklı başladı!

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda 2-0 yenilgiği İstanbul Büyükşehir

03 Ocak 2012 02:00

T24 - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda 2-0 yenilgiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u ikinci yarının ilk maçında sahasında 4-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmaya damgasını vuran isim ise sarı-kırmızılı takımın 2 golünü atan 20 yaşındaki Emre Çolak oldu. Ayrıca sarı-kırmızılı takım bu zafer ile galibiyet serisini de 7 maça çıkarmış oldu. 

Aslan'ın intikamı 'farklı' olduTürk Telekom Arena Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 7 ve 51. dakikada Emre Çolak, 72. dakikada Milan Baros ve 91+1. dakikada Selçuk İnan kaydetti. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un tek golü ise 14. dakikada Visca'dan geldi.

Konuk takımda Pierre Webo, 41. dakikada Semih Kaya'ya yaptığı hareket sonrasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı..

Hafataya lider giren Galatasaray bu galibiyetle puanını 40'a yükselterek 1.'liğini sürdürdü. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 24 puanla 10. sırada kaldı.

Galatasaray ligin 19. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. İstanbul BŞB ise sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.



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