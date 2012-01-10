Cimbom kupada yoluna devam ediyor

T24

16 yaşındaki Berk Yıldız da oynadı



Terim ve Şaş eski takımlarına karşı





Adana Demirspor'u taraftarları yalnız bırakmadı





KUPA PROGRAMI



Türk Telekom Arena Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Ayhan Akman, 37. dakikada Engin Baytar ve 41 ile 67. dakikalarda Sercan Yıldırım kaydetti.Konuk takımın tek golü ise 74. dakikada tecrübeli oyuncusu Erçağ'dan geldi.Fatih Terim, birçok as oyuncusunu bu mücadelede sahaya sürmedi. Kadroda genç ve yedek oyuncular yer aldı. Hatta Terim karşılaşmanın son 10 dakikasında 16 yaşındaki Berk Yıldız'ı da sahaya sürdü. G.Saray şu kadro ile mücadele etti: Ufuk Ceylan, Sabri Sarıoğlu, Gökhan Zan, Servet Çetin, Çağlar Birinci, Merthan, Ayhan Akman (Dk 46 Aydın Yılmaz), Ceyhun Gülselam, Engin Baytar (Dk 70 Okan Derici), Riera (Dk 82 Berk Yıldız), Sercan YıldırımGalatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve antrenör Hasan Şaş, futbola başladıkları takım olan Adana Demirspor'a karşı sarı-kırmızılı ekibin teknik ekibinde yer aldılar. Terim, futbol kariyerine doğduğu kentin takımlarından Adana Demirspor'un altyapısında 1963 yılında başladı. Altı sene sonra, 16 yaşında yine Adana Demirspor'da profesyonel olan Terim, 1972-1973 sezonunda 12 senelik aranın ardından en üst seviye lige yükselen takımda kaptan olarak görev yapıyordu. O zamanlar takımın forveti olan Fatih Terim, sezon sonunda Adana Demirspor'a şampiyonluk vizesini getiren Uşakspor maçında 2-0'lık galibiyete bir golle katkı verdi. Gösterdiği performansla milli takıma seçilen Terim, 1973-1974 sezonunda Adana Demirspor'un Galatasaray'ı İnönü Stadı'nda 1-0 yendiği maçta da görev yaptı. Bir sonraki sezon ise Galatasaray'a transfer olan Terim, sarı-kırmızılı ekipte 11 sezon forma giydi. Öte yandan Terim'in bu sezonki yardımcılarından Hasan Şaş da 1993-94 sezonunda Adana Demirspor'un PAF takımında yer aldı. Hasan Şaş, 1995 senesinde Ankaragücü'ne geçmeden önce, Adana Demirspor ile Türkiye 1. Ligi'nde de oynadı.Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Galatasaray'a karşı Türk Telekom Arena'da sahaya çıkan Adana Demirspor'u, taraftarları yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı taraftarların ilgisinin düşük olduğu mücadelede, Adana Demirspor taraftarları ise kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Bu arada, Adana Demirspor takımı, üzerinde “Geçmiş olsun Sayın Başbakanımız” yazılı bir pankartla sahaya çıktılar. Öte yandan, trafik kazalarında hayatlarını yitiren Keşansporlu oyuncular ile Trabzonspor taraftarları için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.11 Ocak Çarşamba13:00 Boluspor - Gençlerbirliği (Bolu Atatürk)13:00 Akhisar Belediyespor - Kayserispor (Akhisar İlçe)13:00 Bugsaşspor - Manisaspor (Yenikent Asaş)13:00 Eyüpspor - Eskişehirspor (Eyüp)13:00 Gaziosmanpaşa - MP Antalyaspor (Gaziosmanpaşa)15:00 KDÇ Karabükspor - Ünyespor (Necmettin Şeyhoğlu)17:30 Trabzonspor - Güngörenspor (Hüseyin Avni Aker)18:00 Adanaspor - Büyükşehir Belediyespor (5 Ocak)18:00 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa (Ankara 19 Mayıs)18:00 Mersin İdmanyurdu - Sivasspor (Tevfik Sırrı Gür)20:00 Beşiktaş - Gaziantep Büyükşehir Belediyespor (Fi-Yapı İnönü)20:30 Samsunspor - Orduspor (Samsun 19 Mayıs)13:00 Çaykur Rizespor - Gaziantepspor (Yeni Rize)20:30 Fenerbahçe - Konya Torku Şekerspor (FB Şükrü Saraçoğlu)