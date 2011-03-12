-CİMBOM İLE ANKARAGÜCÜ 92. RANDEVUDA İSTANBUL (A.A) - 12.03.2011 - Galatasaray ile Ankaragücü, yarın ligde 92. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde şimdiye dek yapılan 91 maçta Galatasaray'ın galibiyet sayısında 57-15 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Taraflar 19 maçta ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın attığı toplam 184 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 78 golle karşılık verebildi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Ankaragücü 4-2 kazandı. -ANKARA'DAKİ MAÇLAR- Galatasaray ile Ankaragücü, lig tarihinde şimdiye dek Ankara'da 45 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, genel toplamdaki üstünlüğünü deplasmanda da göstererek, rakibine galibiyet sayısında 22-12 üstünlük kurdu. İki ekip Ankara'daki 11 maçta ise eşitliği bozamazken, Galatasaray 70, Ankaragücü 45 gol attı. Geçen sezon Ankara'da yapılan maçı başkent temsilcisi 3-0 kazandı. -EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER- Galatasaray, Ankaragücü karşısında lig tarihinde en farklı skorlu galibiyetini, 1992-93 sezonun son haftasında, Ankara'da 8-0 yenerek elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla sezonu Beşiktaş'ın önünde averajla şampiyon olarak kapatmıştı. ''Cim Bom'' ayrıca, 1995-96 ve 1999-2000 sezonlarında 5-0'lık farklı skorlu galibiyetler elde etti. Ankaragücü ise Galatasaray karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini geçen sezon Ankara'daki maçta 3-0 ile elde etti.