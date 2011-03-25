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Spor

CİMBOM HAGİ İLE YOLLARINI AYIRDI İSTANBUL (A.A)

25 Mart 2011 18:24

-CİMBOM HAGİ İLE YOLLARINI AYIRDI İSTANBUL (A.A) - 25.03.2011 - Galatasaray Kulübü, futbol takımı teknik direktörü Gheorghe Hagi ile yollarını ayırdı.  Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Hagi'nin yanı sıra antrenör Bogdan Vintila ve kondisyoner Giovanni Melchiorre ile de yolların ayrıldığı belirtilerek, ''Galatasaray tarihinin en önemli sayfalarına adını gururla yazdırmış, sarı-kırmızı renklere gönül veren her bireyin ve camiamızın sevgilisi olan Gheorghe Hagi'ye, birlikte olduğumuz çalışma sürecinde vermiş olduğu mesai ve emeğe teşekkür ederiz'' denildi. 

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