-CİMBOM HAGİ İLE YOLLARINI AYIRDI İSTANBUL (A.A) - 25.03.2011 - Galatasaray Kulübü, futbol takımı teknik direktörü Gheorghe Hagi ile yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Hagi'nin yanı sıra antrenör Bogdan Vintila ve kondisyoner Giovanni Melchiorre ile de yolların ayrıldığı belirtilerek, ''Galatasaray tarihinin en önemli sayfalarına adını gururla yazdırmış, sarı-kırmızı renklere gönül veren her bireyin ve camiamızın sevgilisi olan Gheorghe Hagi'ye, birlikte olduğumuz çalışma sürecinde vermiş olduğu mesai ve emeğe teşekkür ederiz'' denildi.