-CİMBOM EVİNDE SEVİNDİ İSTANBUL (A.A) - 09.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, Kasımpaşa'yı 3-1 yendi. Maçın ikinci yarısında baskılı başlayan Galatasaray, penaltı golüyle yeniden öne geçmeyi başardı. İkinci yarıda kendi yarı alanından çıkmakta zorlanan Kasımpaşa karşısında Galatasaray 81. dakikada üçüncü golü bulurken, maçın son bölümünde daha rahat bir oyun ortaya koyup 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. 54. dakikada Kasımpaşa atağında top direkten döndü. Korhan'ın sol kanattan yaptığı ortada Servet'in kafayla uzaklaştırmak istediği topa penaltı noktası yakınındaki Merthan bekletmeden vurdu. Direkten dönen topu savunma uzaklaştırdı. 56. dakikada gelişen Galatasaray atağında Emre'nin soldan ortasında kale alanı içinde müsait durumdaki Stancu, kötü bir kafa vuruşuyla topu auta gönderdi. 60. dakikada Galatasaray, penaltı golüyle yeniden öne geçti. Kazım, kaleciden topu kurtarırken yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Baros, takımını yeniden öne geçirdi: 2-1 79. dakikada Galatasaray atağında Baros, savunma oyuncularından sıyrılıp ceza alanı dışından vuruşunu yaparken, top yandan auta çıktı. 81. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Kazım'ın ortasında kafayı vuran Servet topu ağlarla buluşturdu: 3-1 83. dakikada Kasımpaşa'da Dimitrov'un ceza alanı dışından sert vuruşunda top kaleci Aykut'ta kaldı. 90. dakikada Emre Çolak'ın ceza alanı dışından sert vuruşunda top yandan auta çıktı. 90+2. dakikada rakibine yaptığı müdahale sonrasında sarı kart gören Luis Henrique, hakemi alkışlayarak protesto etti. Bu davranışı nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karşılaşma Galatasaray'ın 3-1'lik galibiyetiyle tamamlandı. Stat: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Hakemler: Hüseyin Sabancı xx, Selçuk Kaya xx, Adil Sinem xx Galatasaray: Aykut xx, Sabri xx, Gökhan Zan xx, Servet xxx, Çağlar x (Dk. 46 Hakan Balta x), Ayhan xx, Yekta xx (Dk. 58 Baros xx), Kazım xxx (Dk. 84 Cem Sultan x), Culio xx, Emre Çolak xx, Stancu xx Kasımpaşa: Fırat x, Özgür Öçal x, Luiz Henrique xx, Robledo x, Ergün x, Halil x (Dk. 77 Varela x), Korhan x (Dk. 73 Taner x), Sarmov x (Dk. 46 Merthan xx), Dimitrov xx, Şahin xx, Ersen x Goller: Dk. 36. Stancu, Dk. 60 Baros, (Penaltıdan), Dk. 81. Servet (Galatasaray), Dk. 45 Dimitrov (Kasımpaşa) Kırmızı Kart: Dk. 90+2 Luis Henrique (Kasımpaşa) Sarı Kartlar: Dk. 10 Sabri, Dk. 75 Ayhan, 89 Baros (Galatasaray), Dk. 48 Korhan, Dk. 55 Ersen, Dk. 59 Fırat (Kasımpaşa)