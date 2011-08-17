-Cimbom Baytar'ı Borsa'ya bildirdi İSTANBUL (A.A) - 17.08.2011 - Galatasaray, Trabzonsporlu Engin Baytar'ın transferi için futbolcu ve kulübü ile görüşmelere başlandığını Borsa'ya bildirildi. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş'den, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, ''Profesyonel futbolcu Engin Baytar ve kulübü Trabzonspor ile futbolcunun kulübümüze transferi için resmi görüşmelere başlanmış olup, gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir'' denildi.