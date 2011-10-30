Cimbom aradığı morali Kayseri'de buldu!

T24

Spor Toto Süper Ligi’nde geçen hafta Gaziantepspor’a 4-2 yenilerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray, Kayseri deplasmanından 3 puan döndü: 0-2. Sarı kırmızılılar rakibi karşısında 37 yıllık yenilmezlik ünvanını da sürdürdü.8. dakikada Elmander, Kayserispor ceza alanı önünde düşürüldü. Orta hakem Cüneyt Çakır, topu Kayserisporlu Amrabat’ın önüne bıraktı. Amrabat topu ileriye vurmak veya taca atmak yerine Galatasaray kalesine yönelince, yan hakem pozisyonu ofsayt olarak kesti. Galatasaray yedek kulubesi ve sarı kırmızılı konuk oyuncular bu pozisyonda Amrabat’a tepki gösterdi.17. dakikada Santana, ceza alanına hareketlenen Gökhan Ünal’ı topla buluşturdu. Ancak araya giren Ujfalusi topu uzaklaştırdı.19. dakikada Eboue’nin şutunu kaleci Navarro uzaktırdı.20. dakikada Selçuk’un ortasında Kayserispor cezalanı karıştı. Önce Riera’nın sonra Elmander’in vuruşunda top yakın mesafeden auta giderken, Galatasaray bir golden oldu.21. dakikada bu kez Kayserisporlu Amrabat, cezalanına hareketlendi. Rakip oyunculardan sıyrılarak attığı düzgün şutu, kalenin hemen yanından auta çıktı.28. dakikada Galatasaray’ın sağdan gelişen atağında Rıera’nın ortasında Selçuk, rahat pozisyonda topu dışarı attı.30. dakikada Elmander, tek başına Kayserispor ceza alanına sokuldu. Kaleci Navarro ile karşı karşıya kaldı. Nunez’in baskısına rağmen çaprazdan şutu yan direğin hemen yanından auta giderken, Kayserispor taraftarı rahat nefes aldı.39. dakikada Riera’nın serbest atışında altı pas üstünde Elmander, kafayla topu filelere gönderdi:0-1. Golden sonra Kayserisporlu taraftar yönetimi istifaya çağıran tezahürat yaptı. İlk yarı Galatasaray’ın 1-0 üstünlüğü ile kapandı.56. dakikada Hasan Ali ’nin soldan yaptığı ortada ceza alanında Ömer Şişmanoğlu, önünden geçen topa vuramadı.63. dakikada orta sahadan hareketlenen Ömer, Galatasaray ceza alanına sokulurken şutunu çıkarttı ama top yandan auta gitti.72. dakikada Galatasaraylı Aydın’ın yaptığı ortada Kayserispor savunmasının uzaklaştırmak istediği topu Selçuk gelişine düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-2.76. dakikada Ömer, yakın mesafeden yine topu auta atarken, takımı adına önemli bir gol pozisyonundan yararlanamadı.Karşılaşma Galatasaray’ın 2-0 galibiyetiyle sona erdi.