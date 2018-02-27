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Spor

Cimbom, Akhisar'da finale göz kırptı

Sarı-kırmızılılar, Akhisarspor deplasmanından avantajlı dönüyor

27 Şubat 2018 21:05

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Teleset Mobilya Akhisarspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı. Akhisarspor, yeni stadındaki ilk mağlubiyetini almış oldu.

Akhisarspor, Seleznov'un golüyle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçiyor.

Akhisarspor'un golünün hemen ardından Galatasaray, Ahmet Çalık'la beraberliği yakalayan golü buluyor.

Galatasaray'da 88. dakikaya kadar sahada pek gözükmeyen Sinan Gümüş bir çıktı pir çıktı! Gümüş'ün golüyle Galatasaray 2-1 öne geçti.

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı maçlarını kendi stadında oynamaya başlayan Teleset Mobilya AkhisarsporZiraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Galatasaray'ı ağırladı.

Süper Lig'de üst üste 3 maçını kayıpsız geçen Ege temsilcisi, Türkiye Kupası'nda ilk defa yükseldiği yarı finalin ilk maçında  Galatasaray'ı konuk etti. Ligin ikinci devresinden itibaren iç saha maçlarını Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynamaya başlayan Teleset Mobilya Akhisarspor, bu statta "Üç Büyükler" arasında ilk kez Galatasaray'la karşılaştı.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 20.30'da başladı. Teleset Mobilya Akhisarspor-Galatasaray maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yaptı. 

Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselecek takımı belirleyecek rövanş karşılaşması 14 Nisan'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. 

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR - GALATASARAY

STAT: Spor Toto Akhisar Stadı
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
SAAT: 20:30

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Fatih, Lopes, Caner, Mustafa Yumlu, Ömer, Sissoko, Soner, Muğdat, Eray, Larsson, Seleznov
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk 

GALATASARAY:  Muslera, Mariano, Serdar, Ahmet Çalık, Latovlevici, Selçuk, Tolga, Rodrigues, Yasin, Belhanda, Sinan Gümüş
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

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