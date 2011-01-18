-CİM BOM'UN SİVASSPOR MAÇI ''ARENA''DA İSTANBUL (A.A) - 18.01.2011 - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 23 Ocak Pazar günü yapılacak Galatasaray-Sivasspor müsabakası Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da oynanacak. 15 Ocak'ta açılışı yapılan stadyumda bugün düzenlenen toplantıda Galatasaray Kulübü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile bir araya gelen Futbol Federasyonu yetkilileri, söz konusu karşılaşmanın Türk Telekom Arena'da oynanmasına karar verdi. Emniyet Müdürlüğü'nün tavsiyeleri doğrultusunda misafir taraftarlara ayrılan tribünün sadece 1.600 kişi kapasiteli üst kısmına misafir seyirci alınacak. Karşılaşma 23 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.