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Spor

CİM BOM'UN GÜNDEMİNDE ALEX YOK İSTANBUL (A.A)

13 Ocak 2011 14:15

-CİM BOM'UN GÜNDEMİNDE ALEX YOK İSTANBUL (A.A) - 13.01.2011 - Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe'nin sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Brezilyalı oyuncusu Alex De Souza ile ilgilenmediğini bildirdi.  Kulübün resmi internet sitesinden, ''Zorunlu açıklama'' başlığıyla yayınlanan açıklamada, ''Bugün bazı medya organlarında Fenerbahçe Futbol Takımı oyuncusu Alex De Souza ile ilgilendiğimiz yönünde değişik içerikte haberler yer almaktadır. Alex De Souza ile herhangi bir temasımız olmadığı gibi gündemimizde de bu oyuncu ile ilgili bir düşüncemiz bulunmamaktadır'' denildi. 

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