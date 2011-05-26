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Spor

CİM BOM'DAN SELÇUK İNAN'A SERVET İSTANBUL (A.A)

26 Mayıs 2011 12:50

-CİM BOM'DAN SELÇUK İNAN'A SERVET İSTANBUL (A.A) - 26.05.2011 - Galatasaray Kulübü, dün akşam renklerine kattığı Trabzonspor'un milli futbolcusu Selçuk İnan'a ödenecek ücreti açıkladı. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş'den, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına (İMKB) gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, ''Profesyonel futbol oyuncusu Selçuk İnan ile 2011-2012 futbol sezonundan başlamak üzere 5 futbol sezonu için sözleşme imzalanmıştır. Bu sözleşmeye göre oyuncuya her bir sezon için 2 milyon avro sabit transfer ücreti ve maç başına 15 bin avro ücret ödenecektir'' ifadesine yer verildi.

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