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Spor

''CİM BOM''DAN SAMİ YEN'E BURUK VEDA İSTANBUL (A.A)

12 Aralık 2010 15:46

-''CİM BOM''DAN SAMİ YEN'E BURUK VEDA İSTANBUL (A.A) - 12.12.2010 - Ali Sami Yen Stadı'ndaki son Süper Lig maçında dün Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilen Galatasaray, tarihi başarılara imza attığı bu stada buruk bir şekilde veda etti. Ligde tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren sarı-kırmızılı takım, özellikle iç sahada aldığı olumsuz sonuçlar bu kötü gidişatta önemli rol oynadı. Süper Lig'de 16. haftalar itibariyle bundan önceki son 10 sezonda Ali Sami Yen Stadı'nda toplamda sadece 4 yenilgi gören ''Cim Bom'', Gençlerbirliği maçıyla veda ettiği statta bu sezon rakiplerine 8 maçta 5 kez yenildi. Galatasaray, bundan önceki 10 sezonda 16. haftalar itibariyle 2009-2010, 2008-2009, 2007-2008, 2006-2007, 2004-2005 ve 2001-2002 sezolarında sahasında hiç yenilgi görmezken, 2005-2006 sezonunda Fenerbahçe'ye, 2003-2004 sezonunda Trabzonspor'a, 2002-2003 sezonunda Beşiktaş'a ve 2000-2001 sezonunda Samsunspor'a yenilerek, toplamda sadece 4 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon ise sahasında Bursaspor, Ankaragücü, Manisaspor, Beşiktaş ve Gençlerbirliği ile yaptığı karşılaşmalardan mağlubiyetle ayrılarak, toplamda 15 puan yitirdi. Galatasaray, iç saha performansı bakımından da ligin son sıralarında yer aldı. Ali Sami Yen Stadı'nda 3 galibiyet, 5 mağlubiyet alan ''Cim Bom'', iç saha maçları baz alındığında sahasında yaptığı 8 maçtan 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet gören Kasımpaşa''dan sonra sondan ikinci sırada kaldı.

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