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Spor

CİM BOM'DAN "MEDICAL PARK" AÇIKLAMASI ANKARA (A.A)

02 Haziran 2011 13:38

-CİM BOM'DAN "MEDICAL PARK" AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 02.06.2011 - Galatasaray Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü Hakan Aydınol, ''Medical Park'ın voleybol takımımızdan desteğini çektiği yönündeki iddialar gerçek dışıdır'' dedi. Aydınol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Medical Park yetkilileriyle görüşmelerinin sürdüğünü ve gündemlerinin sponsorluktan çekilmek yerine ''daha geniş çaplı bir sponsorluk anlaşması'' olduğunu kaydeden Aydınol, ''Medical Park'ın voleyboldan çekilip basketbola yöneleceği haberleri asılsızdır. Medical Park basketbola da yönelebilir ama voleybolu bırakması şu an için söz konusu değildir'' diye konuştu. Aydınol, bunların, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) yabancı oyuncu sayısını 2+1'e çekme kararını uygulamasına karşı olanların, bu tutumlarına yardımcı olsun diye çıkardıkları haberler olduğunu sözlerine ekledi.

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