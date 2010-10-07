-CİM BOM'DA İSTANBUL TAMAM, ROTA HOLLANDA İSTANBUL (A.A) - 10.07.2010 - Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, çalışmalarının İstanbul bölümünü bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Frank Rijkaard yönetiminde, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak yapılan antrenmanda futbolcuların, kondisyon testinin ardından teknik çalışmalar ve çift kale maçla antrenmanı tamamladığı bildirildi. Galatasaray takımı, yurt dışı kamp çalışmaları için yarın sabah Hollanda'ya gidecek. Sarı-kırmızılı kafilenin Almanya'nın Düsseldorf kentine uçtuktan sonra, buradan kara yoluyla Hollanda'ya geçeceği ifade edildi.