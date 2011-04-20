-CİM BOM'DA BAŞKANLIK BAŞVURULARI YARIN BİTİYOR İSTANBUL (A.A) - 20.04.2011 - Galatasaray'da, 14 Mayıs 2011 tarihinde çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda aday olmak isteyen kişiler için yarın son gün. Kulüp tüzüğünün 61. maddesine göre, başkan adaylığı için, seçimin yapılacağı genel kurula katılma hakkına sahip en az 100 üyenin adaylık başvurusunda bulunacak kişiyi Divan Başkanlığı'na önermesi gerekiyor. Başkan adayları, aday listelerine dahil ettikleri yönetim kurulu, denetim kurulu, disiplin kurulu ve sicil kurulu üye ve yedekleriyle ilgili ad-soyad ve özgeçmişlerini, yarın saat 18.00'e kadar Divan Kurulu Başkanlığı'na vermek zorundalar. Bu isimleri ve belgeleri, yarın 18.00'e kadar teslim etmeyen isimler başkan adayı olamayacaklar.