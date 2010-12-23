-CİM BOM'DA 11 GÜNLÜK İZİN İSTANBUL (A.A) - 23.12.2010 - Galatasaray'da, dün Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantepspor ile oynanan karşılaşmanın ardından 11 günlük devre arası tatili başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular, 3-10 Ocak 2011 tarihleri arasında Antalya Rixos Lares Hotel'de devre arası kampını gerçekleştirecek. Galatasaray, kamp döneminde 8 Ocak'ta Alanya'da Hannover 96 ile bir hazırlık maçı yapacak. -EN HIRÇINI CANA- Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında en hırçın futbolcusu Arnavut oyuncu Lorik Cana oldu. İlk yarı boyunca toplam 3 sarı kart gören Cana, Konyaspor maçının son dakikasında karıştığı olay sonrasında gördüğü kırmızı kartla ''en hırçın futbolcu'' unvanını elde etti. Galatasaray'da ilk yarıda kırmızı kart gören diğer bir futbolcu, Ankaragücü maçında gole giden rakip oyuncuyu düşüren kaleci Ufuk oldu. Bu futbolcu, ilk yarıda sarı kart görmedi. -EN FAZLA KARTI AYHAN GÖRDÜ- Galatasaray'da hakemler tarafından en fazla kartla cezalandırılan futbolcusu ise orta sahanın tecrübeli dinamosu Ayhan oldu. İlk yarıda Ayhan toplam 5 kez, Juan Pablo Pino ise 4 kez sarı kart gördü. Sarı-kırmızılı ekipte, Lucas Neill, Barış ve takımdan ayrılan Elano da 3'er sarı kartla cezalandırıldı. ''Cimbom''da, Ali, Gökhan Federico Insua, Hakan, Serkan, Mustafa, Sabri, Harry Kewell ve Baros 2'şer sarı kart gördü. Galatasaray'da, Aykut, Çağlar, Misimoviç ve Emre ise 1'er sarı kart gördü. -CENTİLMENLER- Galatasaray'da ilk yarıda forma giyen 7 futbolcu ise hiç kart görmedi. Sarı-kırmızılı ekipte, Arda, Aydın, Servet, Musa, Anıl, Serdar ve Mehmet centilmen futbolcular olarak dikkati çektiler. Galatasaray'da futbolcular, bu sezon ligdeki 17 maçta toplam 2 kırmızı 42 de sarı kart gördü.