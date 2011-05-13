-CİM BOM'A YENİ BAŞKAN İSTANBUL (A.A) - 13.05.2011 - Galatasaray Kulübü'nün yeni başkanı yarın seçilecek. Sarı-kırmızılı kulübün olağanüstü seçim genel kurulu Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacak. Saat 10.00'da başlayacak kongrede başkanlık yarışı 3 aday arasında geçecek. Seçimlerde, Mehmet Helvacı, Ünal Aysal ve Turgay Kıran kulübün 34. başkanı olabilmek için önemli bir yarışa girecekler. Üyeler seçimlerde, Mehmet Helvacı için kırmızı, Ünal Aysal için sarı, Turgay Kıran için ise gri renkli oy pusulalarını kullanacaklar. -YENİ BAŞKAN 3 YIL İÇİN SEÇİLECEK- Galatasaray'da yenilenen kulüp tüzüğüne göre, yarın seçilecek olan başkan ilk kez 3 yıl için göreve gelecek. Eski tüzüğe göre başkanlar 2 yıllık dönemler için seçilirken, yarın belirlenecek başkan ise sarı-kırmızılı kulüpte 3 yıllık bir dönem için göreve gelecek ilk isim olacak. Galatasaray'ın yarın gerçekleştirilecek genel kurulunda yaklaşık 11 bin üyeden kaydı açık ve aidatlarını ödemiş olan 6 bin 988 kişi, oy kullanma hakkına sahip olarak sandık başına gidebilecek. Saat 10.00'da başlayacak kongrede oy verme işlemi saat 15.00'de bitecek. Üyeler 24 sandıkta oy kullanacak. -BAŞKAN ADAYLARI VE LİSTELERİ- Galatasaray'da başkan adayları Ünal Aysal, Mehmet Helvacı ve Turgay Kıran'ın yönetim kurulu aday listelerinde yer alan isimler şöyle: Ünal Aysal: Asil: Semih Haznedaroğlu, Ali Dürüst, Sedat Doğan, Celal Gürcan, Mete Başol, Refik Arkan, Adnan Öztürk, Ali Gürsoy, Aka Gündüz Özdemir, Adnan Nas. Yedek: Ahmet Ocaklı, Abdurrahim Albayrak, Emir Sarıgül, Mehmet Cibara, Necati Demirkol. Mehmet Helvacı: Asil: Münir Hamamcıoğlu, Dursun Buğra, Şerif Kaynar, Ahmet Suat Ertem, M.Nedim Ölçer, Doğan Yalçınkaya, Vedat Eşkinat, Atilla Kınay, Mecit Mert Çetinkaya, Ahmet Işık Aykut. Yedek: Giray Güngör, H.Selim Sanver, İbrahim M. Okumuş, Serdar Ciner, M.Murat Yücaoğlu. Turgay Kıran: Asil: Ahmet Özdoğan, Emel Çabukoğlu, Ozan Korkut, Tuncer Hunca, Orhan Sürek, Metin Öztürk, Pelin Atılgan Çobanoğlu, Cenap Yener, Ömer Tümay, Serol Acarkan. Yedek: Gözde Büyükeroğlu, Zeynep Banu Dalaman, Mehmet Emir Oflaz, Murat Bekdik, Cemal Murat Akar.