Cim Bom'a Valdes formülü

T24 - Barcelona’da, Rüştü’yü defterden silerek genç Valdes’e kaleyi teslim eden Galatasaray’ın hocası Rijkaard, Leo Franco’yu gözden çıkardı. Hollandalı hoca, kalede yerliye dönerek yeni yabancılara ilk 11’de yer açacak.





Galatasaray Teknik Direktörü Frank Rijkaard, Arjantinli Leo Franco’yu yedeğe çekerek, Barcelona’da yaptığı gibi kaleyi yerliye teslim edecek.



Sezon başında Atletico Madrid’ten bedelsiz transfer edilen ve 2 milyon euro karşılığında 3 yıllık sözleşme yapılan Leo Franco’nun gelecek sezonun kadrosunda düşünülmediği öğrenildi. Devre arasında yabancı kontenjanında yer açabilmek için gönderilmesi düşünülen, ancak daha sonra takımda kalan Arjantinli kaleci, Denizlispor maçındaki davranışları yüzünden Rijkaard’ın sabrını taşırdı.





Aykut ve Ufuk’a şans



Hollandalı hocanın, sarı-kırmızılı yöneticilerin de tepki gösterdikleri Leo Franco’yu yedeğe çekerek, çalışmalarından çok memnun kaldığı Aykut ile Ufuk’a kaleyi teslim etmeyi düşündüğü ifade edildi. Rijkaard’ın bu sayede Jo ve Dos Santos’a 11’de yer açmak istediği de vurgulandı.



Barcelona’yı çalıştırdığı dönemde yabancı kontenjanındaki sorun yüzünden Başkan Laporta’nın seçim kozlarından Rüştü’yü kulübeye çekerek genç İspanyol Victor Valdes’e eldivenleri teslim eden Rijkaard’ın, benzer bir uygulamayı Galatasaray’da hayata geçireceği kaydedildi.



Hollandalı hocanın, Barcelona’da ilk 11’e monte ettiği Valdes, sırtına geçirdiği 1 numaralı formayı halen başarıyla taşıyor.





