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Spor

Cim Bom'a Selçuk müjdesi

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da sakat oyunculardan gelen iyi haberler teknik heyetin yüzünü güldürdü

16 Eylül 2013 10:09

Milli Takım'da sakatlanan yıldız oyuncu Selçuk İnan'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid maçında forma giyebileceği açıklandı. İspanyol ekibi ise İstanbul'a 4 eksikle gelecek.

Romanya maçında sakatlanan ve 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Selçuk İnan tedaviye olumlu yanıt verdi.

Yıldız futbolcu, teknik direktör Fatih Terim'in şans vermesi durumunda, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 17 Eylül Salı akşamı Real Madrid ile oynanacak maçta takımdaki yerini alabilecek.

Hafif sakatlıkları bulunan Gökhan Zan, Sneijder ve Melo'nun da Real Madrid mücadelesinde sahada olabilecekleri, ağrıları süren Hamit Altıntop'un ise karşılaşmada oynayamayacağı açıklandı.

Antalyaspor maçının ikinci yarısında sakatlanan Semih Kaya'nın durumu ise belirsizliğini koruyor. Semih'in oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak. 

 

Real'de 4 eksik

 

Bu arada Real Madrid'in İstanbul'a gelecek kadrosu da belli oldu.

Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin açıkladığı kadroda yeni transfer Gareth Bale ve kontratını uzatan Cristiano Ronaldo yer alırken, sakatlıkları devam eden Marcelo, Xabi Alonso, Coentrao ve Raphael Varane bulunmayacak.

Öte yandan karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Mark Clattenburg yönetecek.

 

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