-CİM BOM'A ARJANTİNLİ FUTBOLCU ANTALYA (A.A) - 06.01.2011 - Galatasaray Romanya'nın Kluj takımında forma giyen Arjantinli Juan Emmanuel Culio ile prensip anlaşması sağladı. Galatasaray, devre arası kamp çalışmalarını Kundu bölgesindeki Rixos Lares Oteli'nin futbol sahalarında sürdürdü. Teknik direktör Gheorghe Hagi yönetiminde yapılan antrenman, taktik ağırlıklı çift kale maçla başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan ve dar alanda pas çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, sonrasında istasyon çalışmasına geçti. Bu arada Pino ve Kazım, takımdan ayrı koşu yaptı. -NEŞELİ DAKİKALAR- Antrenmanın son bölümünde Galatasaraylı futbolcular, şut çalışması sırasında eğlenceli dakikalar geçirdi. Teknik direktör Hagi'nin de katıldığı şut çalışmasında, gol atamayan futbolcular şınav çekerken, kaleci Aykut'un Hagi'den yediği gol sonrası, ''Hocaya kıyak çekiyorum'' demesi gülüşmelere neden oldu. -CULIO'NUN KAMPA KATILMASI BEKLENİYOR- Öte yandan Galatasaray'ın Romanya'nın Kluj takımında forma giyen Juan Emmanuel Culio ile prensip anlaşması sağladığı öğrenildi. Arjantinli futbolcu ile ilgili kulüpten resmi bir açıklama yapılmamasına karşın, 27 yaşındaki futbolcunun akşam saatlerinde kampa katılacağı belirtildi.