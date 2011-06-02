-''CİM BOM'' POTADA 21 YIL SONRA FİNALDE İSTANBUL (A.A) - 01.06.2011 - Beko Basketbol Ligi play-off yarı final serisinde Banvit'i 3-1'le geçen Galatasaray Cafe Crown, 21 yıl sonra finale yükseldi. Antrenör Oktay Mahmuti yönetiminde oldukça başarılı bir sezon geçiren Galatasaray Cafe Crown, yarı finalde Banvit'i elemesinin ardından finalde Fenerbahçe Ülker'e rakip olurken, 21 yıl sonra yakaladığı bu başarıyla taraftarlarının yüzünü güldürdü. Sarı-kırmızılı takım, 1989-90 sezonunda antrenör Faruk Akagün'ün yönetiminde Paşabahçe'ye karşı final oynarken, şampiyonluğa da seriyi 3-1 kazanarak ulaşmıştı. -EZELİ RAKİPLER 26 YIL SONRA FİNALDE KARŞILAŞACAK- Fenerbahçe Ülker ile Galatasaray Cafe Crown, lig tarihinde 26 yıl sonra play-off finalinde birbirlerine rakip oldu. Ligde play-off uygulamasına geçilen 1983-84 sezonundan bu yana ezeli rakipler en son 1984-85 sezonunda finalde karşılaşmıştı. -5. ŞAMPİYONLUK PEŞİNDELER- Lig tarihinde bugüne dek hem Galatasaray Cafe Crown'un, hem de Fenerbahçe Ülker'in 4 şampiyonluğu bulunurken, final serisinde her iki ekip 5. şampiyonluğu kazanabilme hedefiyle başlayacak. Tarihindeki ilk lig şampiyonluğunu antrenör Peter Simenov yönetiminde 1968-69 sezonunu lider tamamlayarak kazanan Galatasaray, play-off sisteminin başlamasının ardından Nur Germen yönetiminde 1984-85 sezonu play-off final serisinde Fenerbahçe'yi 2-1'le geçerek, 2. kez bu kupayı müzesine götürdü. Fehmi Sadıkoğlu idaresinde 1985-86 sezonunda Efes Pilsen'i finalde yine 2-1'le geçerek üst üste 2. şampiyonluğunu kazanan ve şampiyonluk sayısını 3'e yükselten Galatasaray, son şampiyonluğuna ise 1989-90 sezonunda Paşabahçe'yi saf dışı bırakarak uzanmıştı. Diğer yandan Galatasaray, 1986-87 sezonunda ise Karşıyaka'ya karşı play-off finaline çıkmasına karşın, bu kez rakibine 2-1'ye boyun eğmekten kurtulamamıştı.