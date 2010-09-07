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Spor

CİM BOM HOLLANDA YOLCUSU İSTANBUL (A.A)

07 Eylül 2010 14:33

-CİM BOM HOLLANDA YOLCUSU İSTANBUL (A.A) - 09.07.2010 - Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor. Hafta başında yeni sezon çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılı ekip, bu sabah Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Frank Rijkaard yönetiminde, basına kapalı antrenmanda fizik ve dayanıklılık çalışması yapıldığı bildirildi. Galatasaray, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarının İstanbul bölümünü tamamlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, 11 Temmuz Pazar günü kamp çalışmaları için Hollanda'ya gidecek.

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