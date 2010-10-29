-CİM BOM GALİBİYET PEŞİNDE İSTANBUL (A.A) - 29.10.2010 - Spor Toto Süper Lig'de yarın Medical Park Antalyaspor'u sahasında misafir edecek olan Galatasaray, 34 gün sonra galibiyet arıyor. Ligde son galibiyetini 26 Eylül'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u iç sahada aldığı 3-1'lik skorla elde eden sarı-kırmızılılar, daha sonra oynadıkları Kardemir DÇ Karabükspor'a deplasmanda 2-1, evinde de Ankaragücü'ne 4-2 yenilmişti. Galatasaray, yapılan hoca değişikliği sonrasında Georghe Hagi yönetiminde, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada 0-0 beraberlikle de 2 maç aradan sonra puanla tanışmıştı. ''Cim Bom'', Antalya ekibini kendi saha ve seyircisi önünde mağlup ederek, Ekim ayındaki ilk galibiyetini de almayı hedefliyor. -SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR SIKINTI YARATIYOR- Galatasaray'da sakat ve cezalı oyuncular, özellikle forvet mevkisinde teknik heyeti sıkıntıya soktu. Sarı-kırmızılı ekipte Baros, Arda, Kewell ve Aydın'ın sakatlıkları bulunurken, Ayhan ise cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Ankaragücü maçında kırmızı kart gören kaleci Ufuk'un, Fenerbahçe maçıyla birlikte 1 maçlık cezasını tamamladığı ve Hagi'nin görev vermesi halinde forma giyebileceği öğrenildi. Galatasaray ile Medical Park Antalyaspor arasında yarın saat 19.00'da Ali Sami Yen Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Bünyamin Gezer yönetecek.