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Spor

CİM BOM GALİBİYET PEŞİNDE İSTANBUL (A.A)

29 Ekim 2010 15:19

-CİM BOM GALİBİYET PEŞİNDE İSTANBUL (A.A) - 29.10.2010 - Spor Toto Süper Lig'de yarın Medical Park Antalyaspor'u sahasında misafir edecek olan Galatasaray, 34 gün sonra galibiyet arıyor.  Ligde son galibiyetini 26 Eylül'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u iç sahada aldığı 3-1'lik skorla elde eden sarı-kırmızılılar, daha sonra oynadıkları Kardemir DÇ Karabükspor'a deplasmanda 2-1, evinde de Ankaragücü'ne 4-2 yenilmişti. Galatasaray, yapılan hoca değişikliği sonrasında Georghe Hagi yönetiminde, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada 0-0 beraberlikle de 2 maç aradan sonra puanla tanışmıştı.  ''Cim Bom'', Antalya ekibini kendi saha ve seyircisi önünde mağlup ederek, Ekim ayındaki ilk galibiyetini de almayı hedefliyor.  -SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR SIKINTI YARATIYOR- Galatasaray'da sakat ve cezalı oyuncular, özellikle forvet mevkisinde teknik heyeti sıkıntıya soktu.  Sarı-kırmızılı ekipte Baros, Arda, Kewell ve Aydın'ın sakatlıkları bulunurken, Ayhan ise cezası nedeniyle forma giyemeyecek.  Ankaragücü maçında kırmızı kart gören kaleci Ufuk'un, Fenerbahçe maçıyla birlikte 1 maçlık cezasını tamamladığı ve Hagi'nin görev vermesi halinde forma giyebileceği öğrenildi.  Galatasaray ile Medical Park Antalyaspor arasında yarın saat 19.00'da Ali Sami Yen Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Bünyamin Gezer yönetecek. 

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