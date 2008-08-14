Cim Bom endişeli

Tempo24-



Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçında Steaua Bükreş karşısında 2-2’lik skorla istediği sonucu alamayan Galatasaray, gruplara kalamazsa büyük maddi kayba uğrayacak.



Sarı-kırmızılı kulüp, 27 Ağustos’ta deplasmanda istediği sonucu alamazda 5.4 milyon Euro katılım payı ve 5.5 milyon Euro’luk havuz gelirini yitirmiş olacak.



Şampiyonlar Ligi'nde gruplara katılan takımlara 5.4 milyon Euro katılım payı verilirken, yeni sezonda Türkiye'nin 10 milyon Euroluk havuz geliri bulunuyor. Bu miktar Şampiyonlar Ligi'ne kalan takımlara paylaştırılıyor. Türkiye iki takımla Devler Ligi'nde yer alırsa, şampiyon 5.5, ikinci de 4.5 milyon Euro alacak.



Ancak Galatasaray elenir, Fenerbahçe Partizan’ı eleyip Devler Ligi'ne kalırsa, 10 milyon Euro'nun tamamına sarı-lacivertli kulüp sahip olacak.



Bu durumda sarı-kırmızılı kulüp 5.5 milyon Euro havuz, 5.4 milyon Euro Şampiyonlar Ligi'ne katılma gelirinden mahrum olacak. Üstelik bu rakamlara gruplarda her galibiyete verilen 600 bin, beraberliğe ödenen 300 bin Euro dahil değil...



Devler Ligi'nde mücadele edecek takımımızın yeni sezondaki toplam gelirinin ise yaklaşık 26 milyon Euro’yu bulması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin elediği PSV, Hollanda'nın tek temsilcisi olduğu için UEFA'dan sadece havuz geliri olarak 20 milyon Euro’yu kasasına koymuştu. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayan Fenerbahçe ise 17.5 milyon Euro kazanmıştı.