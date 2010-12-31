-CİM BOM DA 2010'DA ÜZÜLDÜ İSTANBUL (A.A) - 31.12.2010 - Spor Toto Süper Lig'de zor günler yaşayan Galatasaray'a 2010 yılı yaramadı. Sarı-kırmızılı futbol takımı, geçen sezonun ikinci yarısıyla, bu sezonun ilk yarısını kapsayan 2010 yılı boyunca başarılı sonuçlar elde edemedi. ''Cim Bom'', Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında oynadığı 46 resmi maçta toplam 20 galibiyet ve 14 mağlubiyet alıp, 12 maçta ise rakipleriyle yenişemedi. Galatasaraylı taraftarlar için de oldukça kötü geçen sezonda hiçbir kupa kazanamayan Galatasaray, şampiyonluk mücadelesi dahi yapma başarısını gösteremedi. -2009-10 SEZONUNU KÖTÜ BİTİRDİ- 2010 yılının başında ligde kötü bir dönem geçiren Galatasaray, 2009-10 sezonunu 64 puan ve averajla Beşiktaş'ın önünde 3. olarak tamamlayabildi. 2009-10 sezonunun ikinci yarısında 8 galibiyet elde eden sarı-kırmızılılar, 4 kez sahadan yenik ayrılıp, 4 de beraberlik alarak 25 puan (Ankaraspor karşısındaki hükmen galibiyetle 28 puan) toplayabildi. -2010-11 SEZONUNA DA KÖTÜ BAŞLADI- Galatasaray, 2010 yılındaki istenmeyen sonuçları 2010-11 sezonunun ilk yarısında da almaya devam ederek sevenlerini üzdü. Ligde bu sezonun ilk yarısında 7 galibiyet elde edebilen sarı-kırmızılılar, rakiplerine 8 kez yenildi, 2 kez de beraberlik elde etti. Lig tarihinde bir sezonda en fazla 10 kez yenilen ''Cim Bom'', bu sezon henüz ilk yarıda 8 kez mağlup oldu. Galatasaray, ilk yarıda topladığı 23 puan alarak, 9. sırada tamamladı. Ligde 2010 yılında oynadığı maçlarda sadece toplam 51 puan toplayabilen Galatasaray, 48 puan kaybetti. -TÜRKİYE KUPASI'NDA BAŞARI YOK- Galatasaray, 2010 yılında Ziraat Türkiye Kupası'nda başarılı sonuçlar alamadı. 2009-10 sezonunda gruplardan çıkan Galatasaray, oynadığı 2. turda Antalyaspor'a 2-1 yenilip, rövanşta rakibini 3-2 yenmesine rağmen elenmekten kurtulamadı. Galatasaray, 2010-11 sezonunda ise oynadığı 2 kupa maçında Denizlispor'u 3-1 yenip, Gaziantepsporla 1-1 berabere kaldı. ''Cim Bom'', 2010 yılında oynadığı kupa maçlarında toplam 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 de mağlubiyet elde etti. -AVRUPA KUPALARINDA ATLETİCO MADRİD VE KARPATY'YE ELENDİ- Galatasaray'a 2010 yılı Avrupa'da da uğurlu gelmezken, sarı-kırmızılılar yıl içinde Avrupa kupalarından iki kez elendi. UEFA Avrupa Ligi'nde 2009 yılında gruplardan çıkan Galatasaray, 2010 yılı içinde Atletico Madrid ile deplasmanda 1-1 berabere kalmasına rağmen, İstanbul'da rakibine 3-2 yenilerek elendi. 2010-11 sezonunda ise 3. ön eleme turunda OFK Belgrad'ı 2-2 ve 5-1'lik sonuçlarla eleyen Galatasaray, daha sonra Ukrayna'nın Karpaty ekibine ise play-off turunda 2-2 ve 1-1'lik sonuçlarla elenmekten kurtulamadı. Cim Bom 2010 yılı içinde rakiplerine toplam 70 gol atarken, filelerinde ise 50 gol gördü.