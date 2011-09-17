-''Cim Bom'' Arena'da seyircisiyle buluşuyor İSTANBUL (A.A) - 17.09.2011 - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yarın Samsunspor ile yapacağı karşılaşmayla seyircisiyle buluşacak. Ligin ilk haftasında konuk olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 2-0 yenilen sarı-kırmızılı takım, bu sezon Türk Telekom Arena'da ilk kez bir lig maçında seyircisinin karşısına çıkacak. Teknik direktörlüğe Fatih Terim'i getiren ve kadrosunu birçok önemli futbolcu ile güçlendiren Galatasaray, Samsunspor maçından galibiyetle ayrılarak, hem İstanbul Büyükşehir Belediyespor yenilgisini unutmak, hem de ilk kez buluşacağı taraftarını mutlu etmek istiyor. Sarı-kırmızılı takımda karşılaşma öncesi Servet Çetin, Çağlar Birinci ile Engin Baytar'ın sakatlıkları bulunuyor. Türk Telekom Arena'da saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Kuddusi Müftüoğlu yönetecek.