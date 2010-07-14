-CİM BOM ANTRENMANINDA HALDUN ÜSTÜNEL PANKARTI HORST (A.A) - 14.07.2010 - Galatasaray Hollanda'daki kamp çalışmalarına sabah antrenmanıyla devam etti. Antrenmanda bir grup taraftar, ''Başkan Polat, Haldun Üstünel'i geri getir'' yazılı bir pankart açtı, ancak güvelik görevlilerinin müdahalesiyle pankart hemen kaldırıldı. Hollanda kampında sabah antrenmanı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan sarı kırmızılı oyuncu, Hakan Şükür ile kıyas içine sokulmasının kendisini sevindirdiği gibi dezavantajları olduğunu da vurgulayarak, ''Tabii ki Hakan Şükür ile kıyaslanmak beni heyecanladırıyor. Ancak böyle bir kıyaslanma insanların benden olan beklentilerini çoğaltır. Kısa zamanda büyük beklenti olur. Bu durumdan hoşlanmıyorum'' dedi. FC Kleve karşısında dün oynanan hazırlık karşılaşmasında Galatasaray forması altında ilk golünü kaydettiği için mutlu olduğunu ifade eden Battal, ''Böyle bir kulübe gelmiş olmanın ne demek olduğunu iyice anlamaya başladım. Dün ilk golümü attım, bundan mutlu oldum. Güzel ve sıkı çalışıyoruz, daha iyi bir performans göstereceğim'' diye konuştu. Galatasaray'ın Hollandalı teknik direktörü Frank Rijkaard'ın bu sezon da takımı 4-3-3 sistemiyle oynatacak olmasına da değinen Battal, ''Hocamız hangi sistemi oynatırsa oynatsın biz kendimize bu sistem içinde yer bulmalıyız. Sisteme biz ayak uydurmalıyız'' ifadesini kullandı. Mehmet Battal, Bucaspor'dan Galatasaray'a gelirken bazı tereddütler yaşadığını, ancak gördüğü arkadaşlık ve sıcaklıktan sonra çok mutlu olduğunu sözlerine ekledi. Basın toplantısına katılan diğer sarı kırmızılı futbolcu Musa Çağıran ise Galatasaray'a transfer olduğunu nişanlısıyla alışverişteyken öğrendiğini söyledi. Çağıran, 3 yıldır profesyonel futbolculuk kariyeri sonrası Galatasaray'a geldiğini belirterek, sarı kırmızılı takıma ilk geldiği günden bu yana çok mutlu olduğunu dile getirdi. Genç futbolcu Türkiye'nin en büyük kulübü olarak nitelendirdiği Galatasaray'da arkadaşlığın çok iyi olduğunu ve hiçbir dışlanma yaşamadığını kaydetti. -HALDUN ÜSTÜNEL İÇİN PANKART AÇILDI- Sarı kırmızılı takım, Hollanda'daki kamp çalışmalarına sabah antrenmanıyla devam etti. Antrenmanda bir grup taraftar, ''Başkan Polat, Haldun Üstünel'i geri getir'' yazılı bir pankart açtı, ancak güvelik görevlilerinin müdahalesiyle pankart hemen kaldırıldı. Milan Baros, sağ aşil tendonundaki rahatsızlığı nedeniyle antrenmanı terk ederken Çağlar Birinci de rahatsızlığı yüzünden çalışmaya katılmadı. Oldukça neşeli geçen geçen antrenmanda kaptan Arda'nın Emre Çolak ile şakalaşması dikkati çekti. Futbolcular, hafif koşunun ardından açma-germe hareketleri yaptı ve kondisyon çalıştı.