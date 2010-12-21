-CİM BOM A2 LİGİ'NDE LİDER İSTANBUL (A.A) - 21.12.2010 - A2 Futbol Ligi'nde 2010-2011 sezonunda ilk yarı dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. İki ayrı gruptan oluşan A2 Lig'inde 20 takımlı 1. Grup'ta Galatasaray 42 puanla ilk devreyi lider olarak tamamladı. 17 takımlı 2. Grup'ta ilk yarının lideri ise 36 puanla Trabzonspor oldu. A2 Ligi'nde, Spor Toto Süper Lig ve Bank Asya 1. Lig'de bulunan kulüpler ile başvurusu kabul edilen Dardanelspor ve Turgutluspor, 31.12.1992 ve daha önceki tarihlerde doğmuş oyuncularıyla mücadele ediyor. Ayrıca kulüpler, A2 Ligi maçlarında futbolcu uygunluğu kriterlerine uymak şartıyla 19 yaşından büyük en fazla 2 yabancı futbolcu da oynatabiliyor.