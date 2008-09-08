Cim Bom 50 milyon doları geri çevirdi

Arda, M.Topal ve Servet’e yapılan toplam 25 milyon Euro’luk teklifleri reddeden Aslan, 11 milyon Euro’luk Şampiyonlar Ligi gelirini de kaçırdı



Sezona Şampiyonlar Ligi şokuyla başlayan G.Saray, mali tablosunu güçlendirebilmek için şirket birleştirme ve kredi temasları ile uğraşırken, Vatan'dan Yalımcan Sarpyel'in haberine göre, sarı-kırmızılılar, sezon başında kasasına 35 milyon Euro (yaklaşık 50 milyon dolar) koyma fırsatını da geri çevirdi.



ARKA ARKAYA TEKLİFLER



Sezon öncesinde, özellikle 2008 Avrupa Şampiyonası’nda yıldızı parlayan 3 futbolcusuna Avrupa’nın dev takımlarından çok önemli teklifler alan G.Saray yönetimi, bunları reddederek yaklaşık 25 milyon Euro’luk bir gelirden oldu. EURO 2008 sonrasında Arda’yı İtalya’nın Juventus Kulübü ısrarla istemiş ve milli yıldız için 10-12 milyon Euro arasında bir bonservis bedelini gözden çıkarmıştı. Mehmet Topal için de İngiltere’nin Everton Kulübü’nden çok cazip bir teklif gelmişti. Hem Mehmet Topal’la, hem de G.Saray yöneticileri ile görüşen Everton yetkilileri, bonservis bedeli için 8 milyon Euro’ya kadar yükselmişti.



Avrupa Şampiyonası’nın biyonik kahramanı Servet Çetin de en önemli teklifi Ada futbolunun prestijli temsilcilerinden almış, Blackburn Rovers, tecrübeli defans oyuncusu için 5 milyon Euro bonservis bedeli önermişti.



Ancak G.Saray yönetimi, çeşitli zamanlarda gelen bu teklifleri geri çevirdi ve sözleşmesi süren futbolcularını bırakmayacağını duyurdu. Başkan Adnan Polat da transfer teklifleri konusunda “Kimseyi bırakmak niyetinde değiliz. Onların bu takımda daha yapacağı işler var. Kupa kazanacaklar, G.Saray’ı daha yükseğe taşıyacaklar” diyerek kapıları kapattı.



GARANTİ GELİRLER UÇTU



Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi’nde derece alma umuduyla başladığı sezonda ön eleme turunda Steaua Bükreş’e elenince tüm hesaplar da değişti. Yoluna UEFA Kupası’nda devam eden G.Saray, Devler Ligi’nden elenmenin bedelini de kasasına girecek 11 milyon Euro (katılım payı 5.5 milyon Euro ve havuz payı 5.4 milyon Euro ) garanti paradan olarak ödedi.