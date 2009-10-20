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Yaşam

Cilt sıkılaştırıcı kahve!

Nescafe yüz gerdirme operasyonlarında kullanılan ve deriyi sıkılaştırarak kırışıklıkları yok eden kolajen içeren yeni bir ürünü piyasaya sürdü.

20 Ekim 2009 03:00

Nescafe yüz gerdirme operasyonlarında kullanılan ve deriyi sıkılaştırarak kırışıklıkları yok eden kolajen içeren yeni bir ürünü piyasaya sürdü.

Özellikle kadın kahve tiryakilerini hedef alan yeni ürünün içeriğinde kahve, yağsız süt ve 200 mg kolajen bulunuyor. Nescafe bu yeni ürününü deneme amacıyla Singapur’da poşetler halinde piyasaya verdi. Ancak sağlık uzmanları içilerek alınan kolajenin derideki kırışıklıkları nasıl yok edeceğinin bilinmediğini kaydettiler. Uzmanlar, kolajenin içildiğinde bağırsaklardaki sindirim sürecinde parçalanacağını belirttiler. Kolajen, deriye şekliğini veren esnek bir materyal. Kozmetik ameliyatlarında kolajen deri altındaki boşlukları doldurmak amacıyla dolgu malzemesi olarak kullanılıyor. Kırışık giderici kremler de kolajen içeriyor.

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