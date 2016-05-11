Cilt kreminde cıva tehlikesi; 336 kozmetik üründen 138’i güvensiz

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 2016'nın ilk üç aylık döneminde yapılan 336 kozmetik ürün incelemesinde, 170 ürünün "teknik düzenlemeye aykırı", 138'inin ise "güvensiz" olduğu tespit edildi.

Birgün’de yer alan habere göre; Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu; tıbbi cihaz ve kozmetik denetimlerinde 336 kozmetik ürün ve 573 tıbbi cihazı inceledi. Denetimde, "teknik düzenlemeye aykırılık", "güvensizlik" ve "mevzuata uygun olmadığı" gerekçeleriyle toplamda 279 bin 663 lira para cezası ile ürün geri çekme ve imha işlemleri uygulandı.

İnceleme sonucunda; güvensiz olduğu belirlenen ürünler arasında bebekler için kullanılan pişik önleyici kremler, yüz maskeleri, gece-gündüz kremleri, maskaralar ve taklit parfümlerin de olduğu görüldü. Cilt bakımında kullanılan bir kremde ise bir tür ağır metal olan ve toksik etkileri bulunan cıvaya rastlandı.

Oksijen cihazları da güvensiz ürün kapsamında

Ürünlerde güvensizlik gerekçesiyle kozmetik firmalarına 531 bin lira para cezası kesilen inceleme kapsamında; ameliyat aletleri, vücut analizörü, kan ayrıştırıcı kitler, şırıngalar, alçılı sargılar ve oksijen cihazları da yer aldı.

2015 yılında yapılan denetimlerde bin 272 kozmetik üründen 937'sinin "teknik düzenlemeye aykırı", 119 ürünün "güvensiz" olduğu belirlenmiş, ilgili firmalara 1 milyon 570 bin 472 lira para cezası verilmişti. Tıbbi cihaz alanında da 2 bin 873 tıbbi cihaz ürününden bin 215'i "uygunsuz", 101'inin "güvensiz", 9'unun da "teknik düzenlemeye aykırı" olduğu kayıtlara geçirilmiş, firmalara 1 milyon 724 bin 253 lira ceza kesilmişti.