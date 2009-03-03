Cilt kanseri ihmale gelmez

‘Cilt kanserleri güneşin dik olarak geldiği ülkelerde daha fazla görülüyor’

Cilt (Deri) kanserlerinin bütün kanser türleri içinde en sık görülenlerinden birisi olduğunu belirten Gülden Avcı, “Her yıl milyonlarca insan cilt kanserine yakalanıyor. Güneşe fazla maruz kalma, cilt kanserlerinin en önemli sebebi. Ancak tek sebep tabii bu değil. Işın, ısı, travmaya maruz kalma, arsenik, katran, kurum, madeni yağlar, parafinle uzun süreli temaslar deri kanseri sıklığını arttırıyor. Kansere sebep olan maddelerle çalışan kişilerde cilt kanserleri daha sık gelişiyor. İyileşmeyen yaralar, uzun süredir devam eden cilt hastalıkları, eski yanık alanlarında cilt kanseri gelişme riski daha yüksek oluyor. Sigara içenlerde dudaklarda çok sık cilt kanseri gelişir. Açık tenlilerde, sarışınlarda, kızıllarda cilt kanseri sıklığı koyu tenlilere oranla çok daha fazla oluyor.. Vücutta uzun süredir var olan benlerde büyüme, kanama, kaşıntı, kabuklanma gibi değişiklikler cilt kanseri nedeniyle olabilir. Vücudun herhangi bir yerindeki iyileşmeyen yaralar da cilt kanserinin göstergesi olarak düşünülür” dedi.Gülden Avcı, deri kanserlerinin gözle görülebilen yer olan ciltte ortaya çıktığından genellikle erken evrede tanı konabildiğini de belirterek, “Erken tanı sebebiyle tedavide başarı oranı bu nedenle yüksek oluyor. Özellikle güneş gören yerler olan yüzde, ellerde ya da vücudun herhangi bir yerinde uzun süredir iyileşmeyen, kapanmayan yara olduğunda mutlaka doktora başvurulması gerekiyor. Cilt kanserleri en çok baş, boyun bölgesinde görülür. Ancak vücudun herhangi bir yerinde de cilt kanseri gelişebileceği unutulmamalıdır. Cilt kanserinden şüphelenildiğinde tanı için şüphelenilen yaranın hepsi veya bir kısmı alınarak patoloji tarafından incelenir. Böylece tanı konur. Bu inceleme ile cilt kanseri olup olmadığı ve eğer cilt kanseri ise hangi tip cilt kanseri olduğu öğrenilir. Bu patoloji bilgilerine dayanılarak hastanın tedavi ve takibi planlanır” dedi.En sık görülen cilt kanser tipinin “Basal hücreli kanser” olduğunu da belirten Gülden Avcı, “Bu tip kanser hücreleri çok yavaş ilerleme gösterir. Diğer bir cilt kanser tipi ise “yassı hücreli kanser”dir. “Yassı hücreli cilt kanseri daha hızlı ilerler ve uzak dokulara atlayabilme yani metaztas yapabilme riski vardır. “Maling Melanom” denilen cilt kanseri tipi ise en saldırgan olandır. Genellikle benlerden kaynaklanır. Doğuştan var olan veya sonradan çıkan benlerin büyümesi, kabuklanması, kaşıntı yapması, kanaması, renk değiştirmesi, kenarlarının düzensizleşmesi, çevresinde yeni benler çıkması “Malign Melanom” belirtileri olabilir. Cilt kanserleri genellikle ülkemiz gibi güneş ışınlarının vücuda dik geldiği bölgelerde ve güneş ışınına uzun süre ve sürekli maruz kalanlarda daha çok görülür ve bu etki yıllar içinde birikim gösterir ve cilt kanseri olma olasılığı giderek artar. Ozon tabakasının koruyuculuğunun azalması sebebiyle güneş ışınlarının zararlı etkisi giderek artmaktadır. Bu nedenle güneş ışınlarından korunmak, özellikle bu etkinin çok arttığı saatlerde bahar ve yaz mevsimlerinde güneşe çıkmamak (saat 10-16 arası) ve güneşten koruyucu kremler kullanmak, geniş gölgelikli şapkalar giymek önemlidir. Deri yüzeyinde oluşabilecek yaraların erken devrede tedavisi çok daha kolay ve başarı oranı daha yüksektir” dedi.Deri kanserlerinin sık görüldüğü bir diğer bölgenin de alt dudak olduğunu ifade eden Avcı, “Bu tür kanser özellikle erkeklerde daha sık görülmekte ve zaman kaybedildiğinde yara genişlemekte tüm dudağı tutabilmekte, hatta buradan boyun bezelerine (lenf bezi) ve diğer organlara (akciğer, kemik) yayılabilmektedir. Yine erken devrede tanı konduğunda tamamen tedavisi mümkündür. Cilt kanserlerinde asıl tedavi cerrahi tedavidir. Plastik cerrahlar tarafından kanserli doku çıkarılır ve oluşan doku eksikliği hastanın başka bölgesinden alınan kendi dokuları ile onarılır. Kanser cerrahisinde birinci amaç tüm kanserli kısımların çıkarılmasıdır. Ancak en sık olarak baş ve boyunda görüldüğü için ameliyat sonrası oluşacak görüntünün estetik açıdan da kabul edilebilir olması çok önemlidir. Eğer cerrahi olarak çıkarılabilmesi mümkün olmayacak kadar genişlemiş ya da kontrol edilemeyecek şekilde diğer bölgelere ya da organlara yayılım olmuşsa radyoterapi (ışın tedavisi) ve kemoterapi (ilaç tedavisi) gibi diğer yöntemlere başvurulur” dedi.