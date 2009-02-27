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Sağlık

Cilt dostu havuç

Sağlıklı, parlak ve canlı bir cilt için A vitamini deposu olan havucu bol tüketmelisiniz.

27 Şubat 2009 02:00

Sağlıklı, parlak ve canlı bir cilt için A vitamini deposu olan havucu bol tüketmelisiniz. 

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Çıtır çıtır, yemesi kolay ve lezzetli havuçlar aynı zamanda birer A Vitamini deposudur. Göz sağlığınıza faydalı olduğu zaten bilinmekte olsa da, içerdiği antioksidanlar sayesinde cildinize çok fazla yararı bulunduğu pek bilinmemektedir. Cilt yüzeyinin PH dengesini korumasını sağlayan havuç, cildi hafif asitli hale getirerek korur. Normal ve sağlıklı bir cildin kimyasal bileşimi hafif asittir. Bu sayede ciltte bulunan bakteri istilasının son bulmasına faydalı olur.

A vitamini desteği yanında, havuç ayni zamanda beslenme stilinizin en önemli besinlerinden biri olabilir. Fazla yağ tüketen bir vücut cildinizdeki tüm nemi emer, kırışıklıklar ve çizgilerin saklanacak bir yeri kalmamasına neden olur.

Cildinize sadece su içerek yardımcı olmanız bir yere kadar fayda etse de, ideal olarak 5,4 ile 5,9 arasında sayılan PH dengesini havuç ile korumanız mümkündür. Bu aralık dışında oluşan bir PH dengesi, cildin normal fonksiyonlardan, bakterilerle savaş ve kendi hasarını gidermesi maddelerini zora sokar.

Yapılan bir çalışmaya göre, sadece erkeklerde, kalsiyum ve beta kriptoksantin gibi maddeler cildin asidik değerini etkileyebilmektedir. Araştırmacılar cinsiyetler arasındaki hormonsal faklılıklardan dolayı, bazı besinlerin, erkeklerin cildini etkilerken kadınların cildini etkilemediğini belirtmişlerdir.

Doğru şekilde ve doğru zamanlarda alınacak antioksidanlar sayesinde cildinize canlılık kazandırabilirsiniz.

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