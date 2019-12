Cilt çatlaklarından nemlendiriciyle korunun

Kışın havanın soğuması, havadaki nem oranının azalması, rüzgâr gibi nedenler yüzünden cilt daha çok kurur ve çatlar.



Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Özlem Akın Milliyet gazetesine yaptığı açıklamada, “Cildi soğuk hava ve aşırı su ile temastan kurtarıp her gün nemlendirici sürerek koruyabilirsiniz” diyor.



Kışın cilt neden daha çok kurur ve çatlar?



Kış aylarında havadaki nem oranının azalması, havanın soğuması, rüzgâr gibi nedenlerden cildimiz olumsuz etkilenir. Özellikle de ileri yaşlardaki kişilerin cildi bu durumdan daha çok etkilenir.



Kışın cildimizin olumsuz etkilenmemesi için nasıl korunmamız gerekir?



Öncelikle sık su ve deterjana maruz kalması deriyi daha da hassaslaştırır. Bu durumu önlemek için mutlaka pamuklu ince eldiven ve üzerine plastik bir eldiven giyerek iş yapılmalı. Bunun yanı sıra düzenli olarak nemlendirici sürmek de önemlidir.



Kışa bağlı cilt çatlaklarında nasıl bir tedavi uygulanıyor?



Kişinin cildindeki sorunun şiddetine göre tedavi de değişebiliyor. Cilt kuruluğu varsa basit bir nemlendirici önermemiz yetebiliyor. Yeterli olmayan hastalarda üre, alfa hidroksi asid veya amonyum laktat içeren nemlendiriciler kullanılabilir.



Cilt çatlaklarında hangi aşamada doktora gidilmesi gerekir?



Kişi düzenli nemlendirici kullandığı halde cildindeki kuruma geçmiyorsa, yoğun kızarıklık ve sulantı oluşmuşsa ve çatlaklar derinleşmişse bir cilt hastalıkları uzmanının görmesinde fayda vardır.



Kışın cildi kuruyanlara öneriler



- Her gün cildinize su bazlı bir nemlendirici sürün.

-Her banyodan sonra yağ bazlı bir nemlendirici kullanın.

-Duş alırken duş yağı kullanın.

-Cildinize sık su ve sabun uygulamadan uzak durmaya çalışın.

-Sabun ve deterjan kullanacaksanız plastik eldiven ve içine pamuklu ince bir eldiven kullanarak cildinizi koruyun.

-Aşırı sıcak su ile yıkanmayın. Çok sıcak su cildinizi yıpratabilir.