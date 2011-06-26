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ÇİLLER'İN MALİKANESİNDEKİ DENETİM TAPDK'IN AYDIN (A.A)

26 Haziran 2011 17:39

-ÇİLLER'İN MALİKANESİNDEKİ DENETİM TAPDK'IN  AYDIN (A.A) - 26.06.2011 - Aydın Valisi Hüseyin Avni Coş, eski başbakanlardan Tansu Çiller'in Kuşadası'ndaki malikanesinde bulunan şarap üretim tesisinde yapılan denetimin polisin değil, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun (TAPDK) denetimi olduğunu söyledi.  Vali Coş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün bazı yazılı ve görsel basında yer alan denetimin,  10-11 gün önce gerçekleştiğini söyledi. Mevcut çiftlik içerisinde izinli içki üretim tesisi bulunduğunu ifade eden Vali Coş, bu tesiste TAPDK yetkilileri tarafından denetim yapıldığını ifade ederek, şöyle konuştu: ''Bu denetim sırasında yetkililer 'yıllandırılmak' üzere ambalajlanmış ve etiketlenmiş yaklaşık 7 bin 500 şişe şaraba rastlamış. Bu durum TAPDK'nın kurallarına aykırı olduğu için, yasal işlem başlatılmış. Kuşadası'ndaki malikanede yapılan denetim polisin değil, TAPDK'nın denetimidir. Yasal süreç işlemektedir.''

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