Çiller, Yılmaz, Ağar'a faili meçhuller sorulacak

1990’lı yıllardaki faili meçhul cinayetlerle ilgili 28 Şubat soruşturmasında elde edilen bilgiler ve fişleme tutanaklarındaki iddialar, savcı Mustafa Bilgili’yi harekete geçirdi. O dönem siyasette etkin olan Tansu Çiller, Mesut Yılmaz ve Mehmet Ağar hakkındaki bilgiler soruşturmaya dahil edildi. Önümüzdeki günlerde şüpheli, müşteki ve tanık beyanlarını almaya hazırlanan savcılık, ‘karanlık yıllar’a dair MİT tutanaklarını da soracak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ‘Faili Meçhul Cinayetler’ soruşturması derinleşiyor.

Savcı Bilgili, önümüzdeki günlerde şüpheli, müşteki ve tanık beyanlarını alacak. İfadelerine başvurulacak şüphelilere, başta Susurluk dönemine ilişkin faili meçhul cinayetleri kapsayan MİT kayıtları sorulacak.

Zaman gazetesinin haberine göre, savcılık JİTEM, emniyet ve MİT bünyesinde görev yaparak 90’lı yıllarda işlenen faili meçhul cinayetlere katılan muhbirlerin, ‘emir-talimatla cinayetler işlendi’ ifadelerini de şüphelilere sorarak iddiaları cevaplamalarını isteyecek.

1990’lı yıllarda yaşanan mafya-polis-siyaset üçgeniyle ilgili medyada yer alan haberler ve Kürt işadamlarına yönelik infaz listesinin var olup olmadığı da ifade kapsamında çağrılacak isimlere sorulacak.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde eski korucu Ramazan Erkan’ın, sokak ortasında başından tek kurşunla vurularak öldürülmesi üzerine soruşturmanın hızlandığı belirtildi. Savcılığın bu kararı, adı Ergenekon ve Güneydoğu’da gerçekleşen 55 infazla anılan Erkan’ın ölümünün ardından yeni infazların gerçekleşebilme ihtimaline karşın aldığı öğrenildi. 1990’lı yıllarda birçok kişinin nereye gömüldüğünü bilen Erkan’ın, Ergenekon sanığı emekli Tuğgeneral Levent Ersöz ve eski Özel Harekât Dairesi Başkan Vekili İbrahim Şahin’le bağlantısı olduğu iddia ediliyordu.

Özel Harekât polisi Ayhan Çarkın’ın itiraflarının ardından 1994’te Ankara’da öldürülen eski DEP Ankara İl Başkanı Faik Candan, Sağlık Bakanlığı Müfettişi Namık Erdoğan, Altındağ Nüfus Müdürü Mecit Baskın ve avukat Yusuf Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 16 cinayete ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturmanın ilk aşamalarında eski Özel Harekât Daire Başkanı İbrahim Şahin ile Özel Harekât polisleri Seyfettin Lap, Enver Ulu, Ayhan Akça, Ayhan Özkan, Uğur Şahin, Ziya Bandırmalıoğlu, Ahmet Demirel, Ayhan Çarkın ve Ercan Ersoy tutuklanmıştı. Çarkın, Bandırmalıoğlu ve Ersoy’un tutukluluk hali devam ederken diğer polisler daha sonra serbest bırakılmıştı. Savcılık aralarında eski MİT Kontr-terör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, Yardımcısı Yavuz Ataç, işadamları Halis Toprak ve Ahmet Hamoğlu ile yer altı dünyasının ünlü ismi Sedat Peker’in de bulunduğu birçok kişinin şüpheli veya tanık olarak ifadesine başvurmuştu.