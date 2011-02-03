Çiller gelinin şikâyeti nedeniyle ifade verecek

T24 - Eşi Berk Çiller’le boşanma aşamasında olan Eda Çiller, kayınvalidesi eski Başbakan Tansu Çiller’in kendisine hakaret ettiğini iddia ederek şikâyetçi olmuştu. Savcılık bunun üzerine Çiller’in ifadesinin alınmasını kararlaştırdı.



Çiller'den açıklama: Üzüntü içinde karşıladık



Eski Başbakan Tansu Çiller, gelini Eda Çiller’in şikayeti nedeniyle şüpheli sıfatıyla polise ifade verecek.



Çiller’in küçük oğlu Berk Çiller’in bir süredir eşi Eda Çiller’le yaşadığı sorun su yüzüne çıktı. Genç çiftin yaşadıkları şiddetli tartışmalar sonrasında Berk Çiller, eşinin isteği doğrultusunda evi terk etti. Bu gelişmeler yaşanırken, kayınvalide Tansu Çiller, birkaç gün önce gelini Eda Çiller’i görüşmek amacıyla Yeniköy’deki evine davet etti.





Yasal süreç başladı



Milliyet'in haberine göre, Tansu Çiller, Eda Çiller’i evliliğin bitirilmesi konusunda ikna etmeye çalıştı. Bu sırada Çiller, Eda Çiller’e zorla mal paylaşım evrakını imzalatmak istedi.



Eda Çiller’in bu teklifi kabul etmemesi üzerine Tansu Çiller, gelinine yönelik ağır hakaretler içeren bir konuşma yaptı. Bunun üzerine Eda Çiller, avukatı aracılığıyla savcılığa Tansu Çiller hakkında suç duyurusunda bulundu.



Savcılığın şikayeti kabul etmesinin ardından Tansu Çiller’le ilgili yasal süreç başlatıldı. Eda Çiller’in şikayet başvurusuyla ilgili olarak Tansu Çiller’in, “şüpheli” sıfatıyla ifadesinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat gönderildi.





Çiller'in mal beyanı



Tansu Çiller’in 8 Haziran 1993’te bulunduğu mal beyanında şunlar vardı: Yeniköy’de müstakil ev, Uskumruköy’de kat karşılığı 30 villa, 16 daireli Apart otel, 3 kooperatif hissesi, Amerika’da müstakil ev, Amerika’da apartman dairesi, Bilkent konutlarında dubleks daire, Marsan Marmara Holding A.Ş. ortaklığı payı (1.1 milyar TL), Marso Gıda A.Ş. payı (0.7 milyar TL, Markim Kimya A.Ş. ortaklık payı (0.1 milyar TL), Yeşilyurt Turizm A.Ş. ortaklık payı (0.08 milyar TL), 3 adet arsa.





"Kapımı zorladılar"



Eski Başbakan Tansu Çiller’in oğlu Berk Uçuran Çiller ile Eda Çiller, 1.5 yıl önce evlenmişti. İddiaya göre bir süredir anlaşmazlık içinde olan Eda Çiller ve Berk Çiller boşanma kararı aldı. Eda Çiller, önceki gün kayınvalidesi Tansu Çiller’in evine gitti. Eda Çiller, boşanma mukavelesi nedeniyle kayınvalidesi Tansu Çiller’in kendisine hakaret ettiğini, ardından da evden kovduğunu öne sürdü.



Eşini de kendisini evden kovmakla suçlayan Eda Çiller, Berk Çiller’in adamlarının evine gelip, kapıyı zorladığını öne sürdü. Kapıyı açtığında bu kişilerin Berk Çiller’e ait eşyaları istediklerini bildiren Eda Çiller, hayatından endişe ettiğini ileri sürerek eşi Berk Çiller ve Tansu Çiller hakkında suç duyurusunda bulundu.





Berk Çiller eve alkollü gidemeyecek



Eda Çiller, Sarıyer Aile Mahkemesi’ne de başvurarak eşi Berk Çiller’in evine girmesinin yasaklanmasını ve evin kendisine tahsis edilmesini istedi. Sarıyer Aile Mahkemesi de başvuruyu hemen görüşüp sonuçlandırdı.



Mahkeme Berk Çiller’in müşterek konuttan uzaklaştırılması ve müşterek konutun Eda Çiller’e tahsis edilmesini taleplerini reddetti. Ancak Mahkeme, Eda Çiller’in iddiaları üzerine, Berk Çiller hakkında “dışarda alkol kullanıp eve gelmemesine, evde alkol kullanmamasına, varsa silahları teslim etmesini” hükme bağladı.





