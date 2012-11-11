T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çiller: 28 Şubat bir darbedir

Eski Başbakan Tansu Çiller,

11 Kasım 2012 19:55

Tasu Çiller, "28 Şubat bir darbedir. Bu ezber bozan bir darbedir. Tankla, tüfekle yapılmamıştır, ancak darbe yapılacağı korkusu bilinçli biçimde egemen kılınmıştır" dedi.

Eski başbakanlardan Tansu Çiller, ''birtakım yanlış anlaşılmaları önlemek amacıyla'' yaptığı yazılı açıklamada, ''28 Şubat bir darbedir'' ifadesini kullandı.
 
28 Şubat'ın ''ezber bozan bir darbe'' olduğunu savunan Çiller, 28 Şubat'ta tankla, tüfekle darbe yapılmadığını ancak darbe yapılacağı korkusunun bilinçli biçimde egemen kılındığını ifade etti.
 
Çiller, ''bir kesit değil bir süreç'' olarak tanımladığı dönem için ''Millet iradesinin Meclis'e gönderdiği çoğunluğun, bir başka iradeye teslim edilerek azınlığa dönüştürülmesi sürecidir'' değerlendirmesinde bulundu.
 
Çiller, açıklamasında şunları kaydetti: 
 
"Milli birlik ve beraberliğe her şeyden çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde ve sivil bir anayasanın yazılması sürecinde, sorumluluğu sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yüklemeden, her kesimin kendi öz eleştirisini yaptığı bir ortamda, yeni ayrışmalara ve hesaplaşmalara yol açmayan, tersine evrensel demokratik değerlerin asgari müştereklerinde birleştiren bir duruşla çıkartılacak dersler, milletin siyasetten beklediği ve bizim gelecek nesillere olan borcumuzdur.''
 

ETİKETLER

çiller28 şubatdarbedarbeleri araştırma komisyonu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24