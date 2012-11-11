Tasu Çiller, "28 Şubat bir darbedir. Bu ezber bozan bir darbedir. Tankla, tüfekle yapılmamıştır, ancak darbe yapılacağı korkusu bilinçli biçimde egemen kılınmıştır" dedi.

Eski başbakanlardan Tansu Çiller, ''birtakım yanlış anlaşılmaları önlemek amacıyla'' yaptığı yazılı açıklamada, ''28 Şubat bir darbedir'' ifadesini kullandı.

28 Şubat'ın ''ezber bozan bir darbe'' olduğunu savunan Çiller, 28 Şubat'ta tankla, tüfekle darbe yapılmadığını ancak darbe yapılacağı korkusunun bilinçli biçimde egemen kılındığını ifade etti.

Çiller, ''bir kesit değil bir süreç'' olarak tanımladığı dönem için ''Millet iradesinin Meclis'e gönderdiği çoğunluğun, bir başka iradeye teslim edilerek azınlığa dönüştürülmesi sürecidir'' değerlendirmesinde bulundu.

Çiller, açıklamasında şunları kaydetti:

"Milli birlik ve beraberliğe her şeyden çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde ve sivil bir anayasanın yazılması sürecinde, sorumluluğu sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yüklemeden, her kesimin kendi öz eleştirisini yaptığı bir ortamda, yeni ayrışmalara ve hesaplaşmalara yol açmayan, tersine evrensel demokratik değerlerin asgari müştereklerinde birleştiren bir duruşla çıkartılacak dersler, milletin siyasetten beklediği ve bizim gelecek nesillere olan borcumuzdur.''