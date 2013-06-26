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Çilingiroğlu: Zehra'ya gereken cezayı verdim

Kaya Çilingiroğlu: Bunun tasvip edilecek bir tarafı yok. Kendisine çok kızdım ve gereken cezayı verdim

26 Haziran 2013 17:02

Zehra Çilingiroğlu'nun 'Gezi Parkı' eylemlerinde katılması, babası Kaya Çilingiroğlu'nu çok kızdırdı. Çilingiroğlu, Zehra'nın eylemlere katılmasıyla ilgili "Gereken cezayı verdim" dedi.

hurriyet.com.tr'ye konuşan Kaya Çilingiroğlu, fotoğraflardan daha önce haberdar olduğunu belirterek " Kızım 15 gün önce Beşiktaş'ta gösterilere katılmış. Bana fotoğraflarını attılar. Bunun tasvip edilecek bir tarafı yok. Kendisine çok kızdım ve gereken cezayı verdim. Çünkü Zehra büyük gözükmesine rağmen bu tür olaylarda kendi kararını verecek yaşta değil" dedi.

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