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Çilingiroğlu: Tayyip Bey'e haksızlık ediliyor, alkol düzenlemesi eksik bile yapılmış

Çilingiroğlu: Bir insanın, parka gidip eğlenmesi, eleştirdiği bir şeye tepki göstermesi demokratik hak. Benim ağırıma giden polis otolarını yakmak, arabaları ters çevirmek, Başbakan'ın annesine küfretmek

28 Haziran 2013 19:41

Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, kızı Zehra'nın Gezi Parkı'ndaki eylemlere destek vermek için Beşiktaş'a gitmesiyle ilgili "Zehra'nın orada olanlardan haberi yok. Eğlence sandığı için gitti. Oradaki tüm çocuklar öyle" dedi. Başbakan'a haksızlık edildiğini söyleyen Çilingiroğlu, "Bence alkol düzenlemesi eksik bile yapılmış. Medeni bütün ülkelerde gecenin belirli saatlerinden sonra alkol satılmaz" dedi.

Akşam gazetesine konuşan Çilingiroğlu, şunları söyledi:

 

'Zehra da çoğu genç gibi hadisenin farkında değil'

 

Gösterilere katıldığından haberim yoktu. Fotoğraflar sonradan bana geldi. Doğru bulmadım. Herhalde arkadaşlarıyla eğlenmeye gitti, o işi de eğlence sandı. Zehra da çoğu genç gibi hadisenin farkında değil. Kendisine gerekeni söyledim o da özür diledi kapattı konuyu.

 

'Tayyip Bey'e haksızlık ediliyor'

 

Bir insanın, parka gidip eğlenmesi, eleştirdiği bir şeye tepki göstermesi demokratik hak. Benim ağırıma giden polis otolarını yakmak, arabaları ters çevirmek, Başbakan'ın annesine küfretmek. Oradaki gençlerin çoğu ortalama 20 yaşında 10 yıl öncesini bilmiyorlar. Enflasyonla yaşamanın ne demek olduğunu, koalisyon hükümetlerini... Ticaretle uğraştığım için 25 yıldır çektiklerimi biliyorum. Son 10 senedir insanları dinleyen bir yönetim var. Tayyip Bey çok şeyi değiştirdi. Ona haksızlık edildiğini düşünüyorum.

 

'Alkol düzenlemesi eksik bile yapılmış'

 

Alkol düzenlemesi hakkında düşüncelerini söyleyen işadamı, "Bence bu düzenleme eksik bile yapılmış. Medeni bütün ülkelerde gecenin belirli saatlerinden sonra alkol satılmaz. Amerika'da yaş sınırı 18 değil 21'dir. Kulüp denilen yerlere de giremezsiniz." diye konuştu.

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