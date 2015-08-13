Çılgın yolcu, camı kırıp apronda uçak kovaladı!

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Cezayir vatandaşı bir yolcu uçağını kaçırınca, camı kırarak aprona çıktı. Kaçırdığı uçağın peşinden koşmaya çalışan yolcu, görevliler tarafından yakalanarak dışarı çıkartıldı.

Cezayirli Chıha Djallal, İstanbul’dan Cezayir’in Batna kentine gitmek için Türk Hava Yolları’nda işlemlerini yaptırdı. Daha sonra pasaport kontrolünden geçen Djallal uçağının kalkacağı 222 nolu köprüye yakın bir yerde beklemeye başladı. Ancak burada kısa bir süre uyuduğu için yapılan anonsları duymadı. Uyandığı zaman uçağının kalkacağı salonun boş olduğunu ve uçağın hareket halinde olduğunu görünce panik halinde köprüye koştu.

Chha Djallal köprüye geldiği zaman cam kapının kilitli olduğunu görünce de eline geçirdiği bir cisimle camı kırdı. Aralanan cam kapıdan geçen Djallal, süratle köprünün aprona açılan bölümüne geldi. Buranın da kapalı olduğunu gören Cezayirli yolcu, bu kez köprüyü uçağa bağlayan panjuru eliyle zorlayarak açtı ve aprona atladı. Bu sırada THY’nin Cezayir’e gidecek olan TK-1405 sefer sayılı uçağı köprüden ayrılmış ve piste doğru yönelmişti.

Apronda güvenlik yakaladı

Uçağının hareket ettiğini gören Cezayirli Chıha Djallal tam koşmak isterken orada bulunan Apron Güvenlik görevlileri tarafından yakalandı ve Havalimanı Polisine teslim edildi. 29 yaşındaki Cezayir Batna’lı Djallal ailesinin kendisini Cezayirde beklediğini ve mutlaka gitmesi gerektiği için panik halinde bunu yaptığını söyledi.